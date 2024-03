ODREĐEN PRITVOR MONSTRUMU IZ NOVOG SADA: Smrskao ženi glavu, pa je probušio BUŠILICOM!

Nikoli T. (55) koji se sumnjiči da je u novosadskom naselju Klisa u porodičnoj kući ubio svoju ženu Gordanu T. (52) bušilicom, a potom pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa mosta određen je pritvor u trajanju do 30 dana!

- Osumnjičenom Nikoli T. iz Novog Sada zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo na svirep i podmukao način, supruge Gordane T., sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana iz razloga postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni ostankom na slobodi mogao ometati postupak uticajem na svedoke, zatim zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo za koje je osnovano sumnjiv kao i zbog načina izvršenja i težine posledica krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti - izjavila je portparolka Višeg suda u Novom Sadu Jelena Ostojin.

Ubio ženu bušilicom

Podsetimo, Nikola T. (55) iz Novog Sada osumnjičen je da je ubio svoju suprugu Gordanu, a kako saznaje "Blic", Nikola je Gordani prvo smrskao glavu udarcima, nakon čega je bušio bušilicom.

Nikola se okovao lancima i betonskim blokom, i uprkos naporima policije da ga spreče u svojoj nameri, skočio sa mosta, ali je ubrzo izvučen sa promrzlinama.

Ćerka pronašla telo majke

Dok je skakao sa mosta, Nikola T. je rekao da je ubio svoj ženu Gordanu T., a telo nesrećne žene pronašla je njihova ćerka. Bračni par je imao dve ćerke — od 19 i 24 godine.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom svirepog ubistva Gordane T. (52).

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je zajedno sa pripadnicima Policijske uprave u Novom Sadu izvršilo uviđaj na licu mesta, te je između ostalog, izdat i nalog da se telo pokojne prenese u Centar za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde je naloženo vršenje obdukcije, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

- Tužilaštvo je delo kvalifikovalo kao krivično delo teško ubistvo, jer postoji sumnja da je izvršeno na svirep i podmukao način, a za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora - saopšteno je iz VJT.