STEFAN NIJE JEDINI! U Srbiji za 6 godina UBIJENO 5 BORACA - neki se dovodili u vezu sa kiminalcima, a drugi su BRANILI PRIJATELJE

Stefan Savić (23) talentovani MMA borac i reprezentativac Srbije koji je ubijen 25. februara nakon svađe sa osumnjičenim fudbalerima Vasilijem Gačevićem (23) i Markom Daničićem (23), nažalost nije jedini koji je u poslednjih nekoliko godina ubijen.

Minulih godina brojne Savićeve kolege su se našle na meti napadača. Nekoliko njih doživelo je podjednako tragičnu sudbinu kao i mladi talentovani MMA borac, dok su neki od njih bili ranjeni.

Takođe, pojedini MMA borci i kik-bokseri zagazili su u kriminal i otišli van sporta, iako su im predvi]ali blistave sportske karijere, pa su hapšeni zbog raznih kriminalnih dela. Neki od njih, kao što je osumnjičeni Stefan Milojević bili su na čelu ozloglašenih bandi.



Pa da podsetimo, Stefan Savić brutalno je ubijen nakon svađe sa osumnjičenim fudbalerima. Dosadašnja istraga utvrdila je da su Gačević i Daničić imali pomagača kobne večeri, kao i da su zločin iz osvete planirali pet meseci. Detaljno su isplanirali ubistvo, ali i plan bekstva, s obzirom da su pre zločina skinuli sa računa sve pare koje su imali. Takođe, istragom je nađena njihova krvava odeća u jednom stanu kod Đerma, a sumnja se da su se nakon toga razdvojili. Ubistvo MMA borca snimile su nadzorne kamere, a na snimcima se jasno vidi kako se osumnjičeni iživaljavaju nad žrtvom dok leži na asfaltu. Nakon zločina, osumnjičeni fudbaleri su pobegli i od tada policija traga za njima.

Izrešetan dok je branio prijatelja

MMA borac Uroš Stefanović (27) ubijen je 3. septembra 2021, dok je Goran Kovačević Goranac (49) ranjen u vatrenom obračunu u Novom Sadu. Naime, osumnjičenima za ubistvo i pokušaj ubistva su bivši policajac Dalibor Bogdanović, zvani Boća (46) i Danijel Janjoš (45) bivši profesor fizičkog i prvak u streljaštvu, kojima se sudi u novosadskom Višem sudu.

- Istragom je utvrđeno da je meta napada bio Kovačević, koji je ranjen u ruku u pucnjavi u kojoj je ispaljeno 15 hitaca. MMA borac i Kovačević su pre pucnjave bili na motorima, a sa njima i dvojica sinova ranjenog Kovačevića, takođe, na motorima - podseća izvor i dodaje da su Stefanović i Kovačević motorima ušli u dvorište.

- MMA borac je ostao ispred zgrade, a Goranac je ušao u garažu. Tamo se zadržao dva, tri minuta, a kada je izašao zatvorio je garažu i krenuo ka izlazu. Janjoš koji je bio u "pežou" počeo je da puca u Kovačevića i pogodio ga je u ruku, MMA borac je pritrčao egzekutoru i goloruk je pokušao da se obračuna s njima. Stefanović je udario egzekutora, ali ga je on izrešetao.

Janjoš je nakon zločina pobegao, ali se kasnije predao policiji.

Maskiran upao u lokal

Kragujevčanin Radoš Joksimović (29), MMA borac, brutalno je likvidiran 20. septembra 2019. i to dok je sedeo sa prijateljima u jednom restoranu. Kobnog dana MMA borac video je da se napadač približava njegovom stolu, skočio je, prevrnuo sto i zgrabio pepeljaru u momemntu kada je začuo prvi pucanj. Egzekutor sa kacigom na glavi nije mario na njegov potez, pa je nastavio ka MMA borcu i izrešetao ga.

- Joksimović je pogođen hicima u grudi i pao je na zemlju. Prijatelji i konobari iz lokala pritrčali su mu, ali je on obilno krvario. U toj gužvi Aleksa Miloradović, zvani Leka (25), iskoristio je priliku i pobegao na motoru, međutim on je uhapšen iste večeri - podseća izvor.

Miloradović je za ubistvo MMA borca dobio 16 godina zatvora. Inače, na saslušanju je priznao da je ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji se nalazio na terasi jednog ugostiteljskog objekta. Takođe, nakon hapšenja pokazao je prepravljeni pištolj kalibra devet milimetara, skuter i kacigu.

Miloradović je kao motiv ubistva naveo osvetu. Rekao je da ga je nekoliko meseci ranije MMA borac pretukao i da je on hteo da ga "zaplaši". Branio se rečima da "nije imao nameru da ga ubije", već samo da se Joksimoviću osveti za batine koje je dobio. Miloradović je, inače, policiji odranije bio poznat zbog razbojništava, nasilničkog ponašanja i po krivičnim delima koja su vezana sa trgovinu narkoticima.

Inače, to je bio drugi napad na MMA borca, s obzirom da je 2016. godine ranjen. Nakon toga prestao je da se bavi sportom i počeo je da radi kao obezbeđenje.

Izrešetan na rođendan

Kik-bokser Nikola Jović (23), sin žandarma iz Leskovca, brutalno je ubijen u parkiću u blizini svoje zgrade u sačekuši 21. februara 2018. i to na svoj rođendan. Kako se može videti na nadzornim kamerama Jović se sastao sa napadačem koji ga je nakon svađe izrešetao. Više javno tužilaštvo u Leskovcu i dalje vodi istragu protiv NN lica koje je ubio kik-boksera. Istraga je išla u nekoliko pravaca.

- Jović je uveče bio u kafiću s prijateljima i proslavljao rođendan. Imao je nekoliko poziva u tom periodu, a nakon jednog je krenuo iz kafića taksijem. U parkiću blizu zgrade našao se s napadačem, koji ga je nakon svađe izrešetao. Jobić je ranije hapšen zbog droge, a bio je i u sukobu s grupom žestokih momaka iz Leskovca - podeća izvor.



Nikola Jović kada je nepozanti napadač počeo da ga rešeta, pogođen je u noge i onako krvav i u bolovima pokušao je da beži, ali je egzelkutor ubrzo u kik-boksera sasuo kišu metaka.

Nikolina majka Jadranka za Kurir je ranije ispričala da su te kobne večeri pravili planove za proslavu rođendana.

- Te kobne večeri bio je kod mene, celo veče smo pričali i planirali kako da proslavimo njegov 23. rođendan. Posle toga je krenuo kući, bio je sa drugom, sa njim je krenuo nazad u stan kod oca. U povratku je svratio do trafike. Kupio je dva piva i cigare, verovatno je hteo da nazdravi sa ocem pošto mu je rođendan. U blizini zgrade, naišao je na trojicu žandarma, kolege njegovog oca, videli su ga i znali su ko je on - ispričala je ona.

Kamere snimile svađu, a zatim i likvidaciju

Predrag Milovanović (35), zvani Peđa, iz Ćuprije, bodibilder i kik-bokser, ubijen je 7. juna 2018. hicima iz vatrenog oružja u Ulici Sretena Zdravkovića u tom gradu, nedaleko od svoje kuće. Napadač je neko vreme pratio kik-boksera i iskoristio je priliku da ga ubije u trenutku kada se Milovanović parkirao i izlazio iz kola. Ubica je Milvanovića čekao u mraku, približio mu se i pucao mu u grudi, leđa i glavu. Teško ranjeni Milovanović pao je na stepenice, a napadač je pobegao.

- Pucnjavu su čuli stanari te ulice i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć. Kada su patrola i ekipa Hitne pomoći stigle, Milovanović je još bio živ, pa je prevezen u ćuprijsku bolnicu, gde je uprkos naporima lekara ubrzo preminuo - podseća izvor i dodaje da je na mestu zločina nađeno šest čaura.

Ubijeni se godinu i po dana pre ubistva vratio iz Švajcarske, gde je inače, prema našim saznanjima bio pod istragom zbog nekih malverzacija. Naime, ubijeni je bio i u švajcarskom pritvoru, a nakon što je pušten došao je u Ćupriju. Inače, pre nego što je otišao u inostranstvo radio je u opštini kao vozač. U jednom trenutku nastavio je da trenira da bi ostao u formi, ali se nije takmičio.

Nadzorne kamere snimile su ubistvo, a navodno na tim snimcima može se videti kako se ubijeni raspravlja sa dvojicom muškaraca. Ubrzo mu napadač puca u leđa, a potom overava u glavu. Ubice do danas nisu uhapšene.

Smrt ispred teretane

Profesionalni kik-bokser Miloš Savić (29) ubijen je 2. juna 2014. ispred terene u Nišu, i to iz četvrtog pokušaja. Sumnja se da je ubijen zbog kriminalnih radnji. Naime, Savić se dovodio u vezu sa jednom kriminalnom grupom koja je prodavala drogu, bavila se zelenašenjem i iznudom. Istragom je otkriveno da je ubica sačekao da kik-bokser izađe sa treninga, uđe u beli automobil marke "BMW", beogradske registracije, a zatim u njega ispalio najmanje osam metaka.

- Savić je znao da zbog svojih kriminalnih radnji ima neprijatelje, ali nikada nije hteo da ima obezbeđenje. Kada je ostao bez roditelja počeo je da se bavi kriminalom, pa je poslednjih nekoliko godina pre ubistva davao pare na kamatu i opasnost je vrebala sa svih strana - podseća izvor i dodaje da je Savić često menjao automobile, kako bi zavarao trag. A BMW te večeri je pozajmio od prijatelja. Kako smo pisali, mnogu se se nudili i da mu besplatno čuvaju leđa, ali kik-bokser to nije želeo.

- Prozori su se zatresli kad je zapucalo, a onda sam čula viku: "Zovite policiju, ubiše ga, jao..." To je vikao radnik teretane koji je prvi pritrčao do BMW u kojem je bilo Savić - ispričala je tada za Kurir žena ispod čijeg prozora je došlo do vatrenog obračuna.

Odmah posle atentata, nekih 500 metara dalje zapaljen je automobil marke "audi A6" bugarskih registracionih oznaka. Ubrzo je utvrđeno da je zapaljeni auto prethodno ukraden u Smederevu, iako se u prvi mah verovalo da je taj automobil pripadao ubijenom Saviću, jer je i on vozio isti takav. Godinu i po dana kasnije, u Bugarskoj je optuženo osam lica za učestvovanje u ubistvu Savića, a uhapšeni su u akciji "Balkanija". Oni se terete da su obezbedili "audi A6", iz koga je pucano.

Izboden dok su mu pljačkali kola

Saša Perkić, bivši srpski MMA borac 18. januara 2017. povređen je nakon što su ga dvojica Afroamerikanaca stara oko 20 godina tada napala nožem. Naime, napad se dogodio u trenutku kada su osumnjičei pokušali da ukradu automobil MMA borcu u Nju Berlinu u američkoj državi Viskonsin.

- Video sam kombi, koji je išao velikom brzinom, pa sam očekivao da će samo proći. Međutim, dvojica su izletela iz njega i pokušala da mi otmu auto. Napali su me, pokušao sam da se branim. Jednog sam bacio na zemlju i udario ga, ali sam tada osetio bol u ramenu. Prvo sam pomislio da me drugi napadač udara, ali me je on zapravo ubo nožem - rekao je nakon napada bivši MMA borac i dodao da je tada imao deset ubodnih rana. Hospitalizovan je u lokalnu bolnicu, ali pre toga pljačkaši su pobegli.

Inače, Perkić je u septembru te godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima. Naime, prvo je bila vest da je bivši sportisa ubijen u lokalnom obračunu, ali je porodica to kasnije demantovala, tvrdeći da je Perkić prirodno preminuo.

Zet Nataše Bekvalac

MMA borac i zet pevačice Nataše Bekvalac, Damir Dado Mihajlović (41) iz Novog Sada ranjen je 13. septembra 2019. kada ga je u kafiću dok je sedeo sa prijeteljem nožem izbo poznanik. Kako smo tada prenosili, napad su snimile nadzorne kamere na kojima se vidi kako trojica muškaraca okružu sto MMA borca. Mihajlović, koji je to spazio ustao je od stola, i rukom pokazao da se pomere u stranu, verovatno da se bi pravio "haos" u kafiću. Trojica muškaraca naskočila su na MMA borca, a jedan od njih ga je izbo nožem.

Nakon što su napadači izboli zeta pevačice, on je pao na pod, a oni su nastavili da ga šutiraju i udaraju dok se on bori za vazduh. U kafiću je nastala opšta pometnja, jer su gosti lokala zbunjeno i panično počeli da beže.

- Jedan od te trojice ga je udario pepeljarom, nakon čega se Mihajlović srušio. Ovaj ga je potom udario još nekoliko puta, a potom je izvukao nož i zario mu ga nekoliko puta u noge. Posle toga napadači su pobegli - podseća izvor iz istrage. Tri dana kasnije zet pevačice Nataše Bekvalac izašao je iz bolnice.

Mihajlović je potom 24. decembra sledeće godine uhapšen zbog sumnje da je učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Naime, tada se MUP oglasio saopštenjem u kom su naveli da se MMA borac nije zaustavio vozilo, uprkos naredbi policijskih službenika, te da je, bežeći od policije, kroz prozor izbacio nelegalni pištolj CZ Magnum. Tada mu je određeno zadržavanje do 48 sati, a potom i pritvor u trajanju do 30 dana.

Mihajlović je inače, muž Bekvalčeve sestre od tetke Jelene Mrkić, bivši je šampion SBC organizacije, jedan od prvih srpskih MMA boraca, priznatih na međunarodnom nivou.

Pretukao oca zbog parkinga, izboli ga sinovi

Kubanski bokser Antonio Biset, član Bokserskog saveza Srbije, izboden je 24. februara u Novom Pazaru, a trojica osumnjičenih napadača su posle hapšenja i saslušanja puštena da se brane sa slobode, dok se za četvrtim osumnjičenim napadačem i dalje traga. Naime, do sukoba je došlo kada se Kubanac posvađao sa muškarcem na parkingu i udario ga pesnicom u glavu. Ubrzo povređeni muškarac u pomoć je pozvao svoja dva sina, a sa njima je došao i prijatelj koji su napali Kubanca.

- Usledila je tuča, a jedan od njih četvorice izvadio je nož i ubo kubanskog boksera, koji je tom prilikom zadobio lake telesne povrede. Nakon saslušanja osumnjičeni su pušteni da se brane sa slobode.

Kubanski bokser Antonio Biset je postao popularan za kratko vreme u Srbiji, samim tim što se takmiči pod našom zastavom, a 2022. je podigao pehar na čuvenoj "Zlatnoj rukavici".

Paklenim planom uništio konkurenciju u Španiji

MMA borac Stefan Milojević, sin bivšeg fudbalera Crvene zvezde i Partizana Gorana Milojevića i bratanac trenera crveno-belih Vladana Milojevića uhapšen je 17. januara 2020. i to kao vođa opasne bande u Španiji. Kriminalna grupa na čijem je čelu, kako je pisala španska štampa, Srbin Stefan Milojević imala je specifičan način rada, pa su se čak i prerušavali u policajce kako bi konkurentskim narko-bandama na Majorki otimali drogu.

MMA borac je tada uhapšen sa 16 osoba zbog sumnje da su prodavali drogu na tom ostrvu. Sumnja se da su oni narkotike rasturali pod plaštom bajkerskog udruženja Junajted tribjuns nomad, i to tako što su prvo preuzeli primat u obezbeđenju noćnih klubova, kafića i bordela na španskom ostrvu, a onda su prodavali narkotike u njima, i to uglavnom pripadnicima svetskog džet-seta.

- Prilikom hapšenja, od osumnjičenih su oduzeti droga, oružje, novac, ali i više kompleta policijske uniforme. Sumnja se da su pohapšeni članovi krimi-bande koristili ove uniforme kako bi se obračunali sa suparničkim ekipama, i to tako što su se oblačili u njih i glumili policajce. Tako maskirani u službenike, kriminalci su presretali druge dilere i oduzimali im robu. Navodno, na taj način su sklanjali konkurenciju sa ulica Majorke - pisali su tada izvori španskih medija.

Oni su dodali da je grupa Junajted tribjuns nomad, zahvaljujući ovom lukavstvu, uspela da preuzme potpunu kontrolu trgovine drogom na Majorki. Tada svi uhapšeni na ostrvu, među kojima je i Milojević, sumnjiče se za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi, trgovinu drogom, falsifikovanje dokumenata, kao i za nanošenje teških povreda.

Autor: