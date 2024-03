MAJKA DEČAKA KOJI JE UBIO JAGANJCE IZNELA ŠOKANTNE PODATKE: Otkrila mraćnu porodičnu tajnu 'ZNALA SAM, ZATEKLA SAM IH'

Predrag Tasić, vlasnik imanja na kome je maloletnik M.Ž. (13) u ponedeljak, kako se sumnja, ubio 12 jaganjca u toru, ispričao je za "Blic" kroz šta je sve prolazio sa porodicom dečaka, ali i na koji način je on odrastao.

Predrag ističe i da smatra da je glavni krivac za ponašanje maloletnika njegova majka koja ga je ostavila i pobegla sa drugim čovekom.

- Otac dečaka se šlogirao, a majka ga je ostavila i pobegla sa drugim muškarcem. Dečak zajedno sa ocem živi kod nas već dve godine. Pitao sam njegovu majku jednom prilikom zašto je ostavila decu i otišla, na šta sam dobio odgovor: "Sigurni su kod tebe!". Majka je sve "gurala pod tepih", čak je i znala da joj je najstariji sin silovao ćerku - navodi naš sagovornik.

Kako dalje navodi naš sagovornik, majka je jednom prilikom zatekla starijeg sina i ćerku koji su bili goli.

- Majka je znala za incest, znala je šta njena ćerka doživljava, ali nikada nije reagovala. Jednostavno je to nije zanimalo, očigledno da je imala preča posla - kaže Predrag.

Napominje i da je sve otkriveno, nakon što je devojčica koja je u tom trenutku imala 15. godina prijavila jezivi slučaj u školi.

- Ona je otišla u školu i sve ispričala psihologu, a sve to se dešavalo više puta. Devojčica očigledno više nije mogla da izdrži. On je zbog toga osuđen na 13 godina zatvora. Uvek je bio čudan, imao je neki hladan pogled - navodi naš sagovornik.

"Komšiji ubio 10 kokošaka"Predrag je ranije za "Blic" ispričao i šta se sve dogodilo kobnog dana.

- Ovce su bile na pašnjaku, a jaganjci kod kuće. Nismo ni slutili šta se dogodilo. Ulazim u tor da obiđem jaganjce, kada unutra masakr. Životinje koje nisu bile povređene trčale su ka vratima kako bi pobegle. Jaganjci leže u lokvi krvi, sa razbijenim lobanjama. Prvo sam pomislio da su šakali, ali kada sam video povrede odmah sam znao da je on to uradio. Nakon toga sam pozvao policiju - ispričao je naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, uhapšeni maloletnik je nakon zločina otišao do česme i oprao krv sa sekire, a zatim je sakrio u kuću pored.

- Na par mesta po selu imao je spakovane stvari, čak se priča i da je imao još jednu sekiru. Verovatno se presvlačio, tu je bilo mnogo krvi - navodi on.

Tasić ističe i da je maloletnik ranije komšiji ubio 10 kokošaka, te da je po selu stalno pravio probleme.

- Nosio je nož u školu, krao od lovaca patrone za puške, maltretirao starije komšije i vršnjake u školi. Ja sam i ranije zvao Centar za socijalni rad i sve to prijavljivao. Oni su mi stalno govorili da ne mogu da reaguju dok on nešto ne uradi - kaže on.

Kako dalje navodi, po selu se pričalo i da hoće da ih pobije.

- Pričao je da hoće da nas ubije kako bi otišao u zatvor jer su tamo bolji uslovi. Zatečeni smo, sam ovaj čin je toliko jeziv da mi zaista nemamo više reči. On je toliko hladan, kao da nije ništa uradio - zaključuje Tasić.