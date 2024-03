BURMA, KRV, BLATO, TELEFON, OGREBOTINE: Ovo je 5 ključnih dokaza protiv Zorana Marjanovića - A NA OVA PITANJA NIJE ODGOVORIO! (FOTO)

Zoran Marjanović, koji je danas na početku ponovljenog suđenja u Višem sudu u Beogradu odbio da iznosi odbranu i odgovara na pitanja tužioca i sudije, vezano za optužbe da je 2. aprila 2016. u naselju Crvenka u Borči ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović, do sada je dva puta saslušavan i upravo na te iskaze se pozvao i danas pred sudom tvrdeći da "nema šta da doda na njih i da je već sve rekao". Iskaz iz istrage koji je dao 15. septebra 2017. i onaj na glavnom pretresu tokom prvog suđenja, 5. novembra 2019. sudija je odluči da budu pročitani u sudnici.

Podsetimo, prvom presudom koju je ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje, Marjanović je bio osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Na glavnom pretresu, u novembru 2019. kada je prvi put javno izneo odbranu, kako je Kurir tada pisao, Marjanović je izjavio da je "od prvog dana žrtveno jagnje, ali da će se do nekih imena doći kasnije". Izjavio je da nije kriv i da je njegovu suprugu mogao zverski da ubije ili "neki psihopata ili neko ko je bio opsednut njom".

- Dok budem hodao ovom zemljom želeću da se ubica moje supruge i njegovi saučesnici pronađu i stanu ovde gde ja sada strojim. Od tog dana ne prestajem da razmišljam, verujte mi, ne znam da li je prošlo i jedno veče, pričam vam ovo iz srca i ne želim da zvučim patetično, a da ne razmišljam kome je ona mogla šta da skrivi, da tako životinjski bude ubijena. Ona je ženica koja se nikada nije posvađala sa nekim. Upoznao sam svakakve ljude u pritvoru, to je mogao da učini ili teški psihopata ili neko je bio opsednut njom - rekao je tada.

Šta je Zoran rekao o ključnim dokazima

- krv na zadnjem sedištu - Jelena se posekla kada je pokušala da promeni gumu

- burma - nikada je nije skidala ali nije pronađena posle ubistva

- blato na pantalonama - tokom potrage za Jelenom silazio je sa nasipa

- bazne stanice - tvrdi da nije gasio telefon

- ogrebotine na desnoj ruci - rana od zvučnika u studiju

Na pitanje sudije, jer tokom prvog suđenja nije želeo da odgovara samo na pitanja tužilaštva, da li je imao poverenja u svoju suprugu, rekao je da je Jeleni apsolutno verovao i da je ona bila "fenomenalna majka, brižna žena i besprekorna domaćica".

- Naš brak je bio da ga svako poželi. Ne vidim razlog da neko naudi meni, a pogotovo ne njoj - rekao je Zoran i detaljno objasnio da su tog dana on, supruga i njihova ćerka Jana otišli na nasip, jer je Jelena htela da trči. On je, kako je rekao, ostao sa ćerkom, a onda su lagano krenuli nasipom i sve je bilo uobičajeno dok nije shvatio da je prošlo dosta vremena a da njegove supruge nema na vidiku. Dok se sa ćerkom kretao po nasipu, zaustavljao je ljude i pitao ih da li su videli ženu koja je trčala, ali mu navodno niko od njih nije odgovorio potvrdno.

- Zvao sam Jelenu na telefon, nije se javljala. Bila je na postu, uplašio sam se da joj nije pozlilo, gledao sam više desnu stranu jer je ona bila strma i bilo je puno grana, sve je asociralo na siluete u vodi. Zastajkivao sam, posmatrao, nije mi bilo svejedno, ali sam se trudio da ne prenesem zabrinutost na dete. Kada sam shvatio da je nema počeo sam da dozivam njeno ime iz sveg glasa - ispričao je i naveo da je potom počeo da zove brata, kumu Veru i prijatelja policajca, kako bi mu pomogli da potraže Jelenu, ali i obaveste policiju.

Odgovarajući na pitanja odbrane i sudije objasnio i da se od ćerke Jane nije odvajao ni na trenutak, odnosno da ne stoje navodi optužnice da je dete ostavio na nasipu, a on na nekoliko metara dalje u kanalu ubio suprugu.

- Jana i ja ni za korak nismo sišli sa nasipa, bila je svesna da je mama nestala. Znala je i da sam ja u pritvoru, posetila me je svega dva puta. Tada nismo ništa o tome pričali, ništa nije pitala, kada dođe, zagrli me i ne pušta do isteka posete - ispričao je Zoran.

Pitanja na koja danas nije odgovorio:

- Da li možete da opredelite vreme kada ste došli na nasip?

- Od momenta kada je Jelena počela da trči koliko je vremena prošlo dok niste primetili da je nema?

- Da li ste se odmah zabrinuli?

- Gde su se nalazili njegov brat i otac u trenutku kada ih je pozvao?

Skoro dve godine ranije, kada je istraga protiv njega pokrenuta, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu predložio je tada šestogodišnju ćerku za svedoka "jer je već velika i sve zna", a pri tom predlogu ostali su advokati i na početku ponovljenog suđenja.

- Ja nisam ubio svoju suprugu. Protiv mene se vodi hajka od trenutka kad je ona pronadena mrtva, neobjašnjivo mi je zbog čega je to tako - rekao je on tada 2017.

Prvi koga je pozvao, kada je primetio da mu nema supruge, kako je tada ispričao bio je njegov prijatelj koji radi u policijskoj stanici u Borči, a koji bi na sledećem suđenju zakazanom za 19. april trebalo da bude saslušan kao svedok. Kako je naveo Marjanović je prijatelja hteo da pita šta da radi jer mu supruge nema.

- Potom sam pozvao brata Miloša i oca Vladimira i rekao im da sam na nasipu i da ne znam šta da radim jer je Jelena nestala. Zvao sam ih da dođu po mene i dete, da nas prevezu, jer mi je auto ostao na drugoj rampi, na mestu na kom smo ostavili Jelenu. Jedva sam im objasnio gde da dođu jer moj otac nije ni znao gde je nasip - ispričao je navodno suprug pokojne pevačice.

U svom iskazu on je, kako je naš izvor otkrio, rekao i da policija te večeri nije pretraživala mesto na kom je sutradan pronađeno njeno telo. Osvrnuo se i na snimak kamera sa obližnjeg objekta, koji je navodno zabeležio žensku osobu za volanom njegovog automobila. Iako se spekuliše da je na snimku zabeležena ženska osoba koja samo liči na Jelenu, Zoran je ostao pri tvrdnji da je to bio poslednji snimak njegove supruge žive.

- Gledao sam taj snimak u policiji, to je snimak sa kuće preko puta crkve. Lepo se vidi da Jelena vozi automobil. Policajac koji mi ga je pustio obećao je da će da mi ga da za uspomenu, jer je to poslednji snimak moje Jelene žive. Naš odnos je bio harmoničan, nismo se svađali i lepo smo živeli. Te večeri trebalo je da zajedno radimo u studiju i da Jelena otpeva neke pesme - rekao je Marjanović u iskazu na koji se i danas pozvao u sudnici.