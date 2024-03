Radoje Zvicer i Igor Božović, označeni kao vođe kotorskog klana "kavčani" tražili su od "škaljarca" kog su držali u zarobljeništvu, Mileta Radulovića Kapetana, da im otkrije lokaciju istaknutog pripadnika njegove grupe - Milana Vujovića zvanog Mićko, kako bi ga likvidirali i osvetili svoje prijatelje i saradnike.

Vujović je tada, u jesen 2020. godine, prema rečima Kapetana bio na Svetoj gori, a "kavčani" su ga opisivali rečima "nije on lak".

- Mićko Vujović zapravo je pripadnik barsko-budvanskog klana koji je najbliži bio sa nekadašnjim vođom "Barana" Lukom Đurovićem, a zatim i Alanom Kožarom. Njihova saradnja sa škaljarskim klanom bila je jako bliska i zato su neki od Barana bili prvi na kavačkoj listi za odstrel - kaže izvor Kurira.

Ovaj Baranin je, kako dodaje naš izvor, od samog početka bio je desna ruka Luke Đurovića sve do njegove smrti.

- Nakon smrti Đurovića, klan se usko povezao sa "škaljarcima", a većinu poslova preuzeo je, sada ubijeni Alan Kožar. Vujović je, kao stariji pripadnik, bio uključen u sve bitne radnje, a njegova je bila organizacija i logistika poslova - kaže naš izvor.

Poslao Gejslera u Brazil?

Mićko Vujović tako je označen kao čovek koji je, nakon ubistva "kavčanina" Andrije Mrdaka, njegovog ubicu, Srbina Darka Geislera, poslao u Južnu Ameriku obezbedivši mu novi život. Gejsler je u Brazilu u Sao Paolu živeo skoro 10 godina dok nije ubijen 5. januara ove godine, a informaciju o tome gde se krije samo mesec i po dana pre toga odao je jedan Baranin i to na crnogorskoj televiziji u jednoj emisiji.

- Koliko sam ja čuo, Gеjslеra su Mićko Vujović i Vukašin poslali u Brazil da sе sakrijе, to mi jе ispričao Stеfan Mićić. Rеkao mi jе da jе Darko i sada tamo i da živi normalan život - izjavio jе Baranin 16. novеmbra.

- Gеjslеra su ostavili kod Minjе da sе on brinе o njеmu, a Darkova drugarica, mеdicinska sеstra, mu jе ušila ranu jеr sе sam slučajno upucao u nogu tokom bеkstva - otkrio jе Baranin, koji jе istakao i da mu jе ubijеni "škaljarac" Damir Hodžić bio najbolji prijatеlj.

Crnogorski istražni organi opisali su Vujovića kao jednog od najistaknutijih pripadnika "škaljaraca" i vođu "iz senke" koji je uglavnom boravio u inostranstvu, čime je obuhvaćena i država Srbija kao jedno od njegovih skloništa.

- Ovaj Baranin, koji je pod posebnim posmatranjem policije kao bezbednosno interesantna osoba, često se nalazi u inostranstvu, najčešće u Beogradu i Novom Sadu - navodili su tamošnji mediji, a Kapetan je u prepisci sa Zvicerom i Božovićem otkrio da je Vujović živeo u Švedskoj, da je odlazio često u Marbelju u Španiji, i da je boravio na Svetoj Gori.

- Znam tamo u Švedsku da živi, ali ne znam tačno gde. Ja sam njega vidio u dve, tri godine zadnje možda dva puta. I to je dolazio kod mene u Marbelju. I to je sve što smo se ja i on gledali. Ništa. Što znam? On se malo i povukao iz svega u zadnje vrijeme. I ovo od kad je bilo na ostrvo. On je bio na ostrvo, posle toga je samo jednostavno ugasio kripte i nestao odjedanput i rekli su mi preko brata da je u Svetu goru i ja od tad ne znam ništa za njega, sem da kaže brat da je dobro. Nikakvu drugu vezu nemamo. Na Skaj je nemamo, niti imamo kontakt - rekao je glasovnom porukom Radulović dok su ga zarobljenog čuvali Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Ime Mićka Vujovića spominjalo se ranije u vezi sa ubistvom Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, 13. oktobra 2016. godine u Beogradu.

- Pominjai se kao neko ko je učestvovao u toj likvidaciji, međutim ubistvo Stankovića zvanično nikada nije rasvetljeno, pa tako ni uloga Vujovuća nije sasvim jasna, ako ju je uopšte i imao - objašnjava naš izvor.