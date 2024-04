'NISAM JA TAJ KOJI JE UČINIO TO 3. MAJA' - Otac dečaka ubice ponovo šokirao izjavom: Ne treba da ROBIJAM

U Višem sudu u Beogradu roditelji dece ubijene u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar prvi put su imali priliku da postavljaju pitanja ocu trinaestogodišnjaka koji je 3. maja prošle godine ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja.

- Ja sam vaspitan, odrastao sam u uglednoj porodici. Žao mi je zbog onoga što se dogodilo, ali smatram da nisam kriv, nisam ja to učinio!

Ovo je danas, kako Kurir nezvanično saznaje, tokom ispitivanja izjavio otac dečaka ubice koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja. Otac dečaka, podsetimo, optužen je da je sina koji je imao 13 godina vodio u streljanu i učio ga da puca iz svojih pištolja, iz kojih je on prvog školskog dana posle prvomajskih praznika 2023. počinio stravičan masakr, kao i da oružje nije čuvao u stanu onako kako to zakon nalaže. On je uhapšen istog dana kada se zločin dogodio, i juče je u sud doveden iz pritvora.

- Na današnjem suđenju on je odgovarao na pitanja koja su roditelji ubijene dece prvi put imala mogućnost da mu postave, pošto je sud pred prethodno suđenje doneo odluku da oni imaju status oštećenih, ali ne svedoka, i da mogu iz sudnice da prate njegovu odbranu i učestvuju u postupku. Gotovo svi roditelji imali su jedno isto pitanje - Da li se oseća krivim za ono što je njegov sin učinio toga dana, kada je naoružan sa dva očeva pištolja koja je prethodno uzeo iz ranca u kom ih je čuvao, došao u školu i ubio radnika obezbeđenja, a potom i ostale vršnjake? - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, kao i na prvom suđenju kada je iznosio odbranu, otac tada trinaestogodišnjeg ubice, ponovio je da nije kriv.

- Odgovarajući na pitanja roditelja koji su bili dostojanstveni i pripremljeni za ono što ih čeka, rekao je: "Nisam kriv, nisam ja taj koji je učini to 3. maja. Ja sam uradio sve što je bilo do mene da se tako nešto ne dogodi". Ovakvi njegovi odgovori, kao i rečenica da smatra da "ne treba da ide na robiju neko ko nije kriv", izazvali su šok u sudnici - dodaje naš sagovornik koji objašnjava da je u sudnici bila potresna atmosfera jer su roditelji prvi put imali priliku da u oči pogledaju oca dečaka koji ih je 3. maja prošle godine zavio u crno.

Otac dečaka ubice i sutra bi trebalo da nastavi da odgovara na pitanja još nekoliko roditelja koji danas nisu stigli na red da ga ispitaju.

Na prethodnom suđenju ocu je preko 200 pitanja postavio glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović. Otac ubice, međutim, nije mogao da odogovori na ono koje se odnosilo na to ko je kriv za masakr, ako roditelji nisu.

- Ćutao je na pitanje ko je odgovoran za smrt 10 osoba i ranjavanje šestoro, a kada mu je pitanje ponovljeno, rekao je "ne znam". Nije čak izgovorio ni ime svog sina, iako se dobro zna da je trinaestogodišnjak počinio jeziv zločin - otkrio je tada izvor Kurira, pošto je suđenje zatvoreno za javnost.

Inače, tokom ispitivanja od strane tužioca, otac dečaka je planuo i zatražio da mu se obraćaju "s poštovanjem jer je on doktor".