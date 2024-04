'ZAŠTO ČIKO? ŠTA SU VAM BILE KRIVE TE RUČICE MALE?' Baka UBIJENE Danke se oprostila od nje REČIMA koje slamaju SRCE!

Tatjana Ilić, baka male devojčice Danke Ilić (2) iz Bora koju su osumnjičeni Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50) radnici borskog Vodovoda tog kobnog 26. marta udarili "fijat pandom" a potom je stavili u kola, zadavili kada se probudila i bacili na obližnju deponiju, oglasila se na društvenim mrežama potresnom porukom.

Podsetimo, Srđan Janković i Dejan Dragijević su kolege iz JKP Vodovod i oni su 26. marta devojčicu udarili službenim vozilom, a potom istim njeno telo odvezli na deponiju gde su ga prvobitno bacili. Međutim, nakon detaljne pretrage terena utvrđeno je da telo male devojčice nije tu, a po sopstvenom priznanju jednog od osumnjičenih telo je premestio 28. marta na drugu lokaciju.

Baka devojčice, majka njenog oca Miloš danima je bila sa ostalim članovima porodice na terenu u Banjskom polju dok se tragalo za malom Dankom. Naši reporteri u prvim danima potrage fotografisali su je dok je uplakana bila u Banjskom polju sa suprugom Milanom i ostalim članovima porodice nestrpljivo čekajući dobre vesti. Nažalost, nakon desetodnevne potrage uhapšeni su osumnjičeni koji su počinili nezapamćen zločin rastužili i razbesneli celu zemlju svojim postupkom, a sada se oglasila i neutešna baka koja je objavila post na svom Fejsbuku.

- Zašto čiko? Svi zbog mene suze liju Srbija je cela tužna, skupu cenu platila sam, a ni krivi na dužna. Samo što sam prohodala tek sam život započela, na tom putu ka životu ja sam zlobne čike srela. Ubili su moje snove pa baciše mene mladu, i svim ovim što me traže pokopaše svaku nadu. Da me nađu i pronađu Srbija se udružila. Kako li si mogao čiko? Nisam tako zaslužila. Šta su vam bile krive te ručice male? Pa ste poput zveri bezdušno ih zatrpale - piše u potresnoj objavi koju prati crno bela fotografija male Danke, iste one fotografije koja se našla na žutoj Interpol poternici.

Ispod ove pretužne objave samo su se nizali komentari porodice, prijatelja i poznanika koji nisu mogli da zadrže emocije.

- Najiskrenije saučešće porodici. Tanja, ovo je nečuveno i neoprostivo. Tuga je velika kao nebo i nadam se da će našeg malog anđela sačuvati barem bogovi na nebu i pružiti joj bezbrižnost i mir koji su joj montrumi oduzeli prokleti da su. Nema reči utehe, cela Srbija plače, držite se hrabro trebate i ostalim unučićima. Saosećam se sa vama. Šta drugo mogu da kažem... - piše u pojedinim komentarima:

- Dušo moja najmilija, anđeo maleni, nevini i nedužni počivaj u carstvu nebeskom. Ljubim joj dušu milu i neiskvarenu anđele mali. Iskreno saučešće porodici koja proživljava najteže dane. Srce vam je slomljeno na komade. I dalje mislim da je ona tu negde, ne mogu da prihvatim takav monstruozan postupak prema nedužnom malom biću.

Inače, potraga za telom i dalje traje, a dosadašnjom istragom utvrđeno je da su Janković i Dragijević imali saučesnike koji su im po mogli da premeste telo. Tačnije, otac i brat Dejana Dragijevića uhapšeni su i određeno im je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su pomogli Dejanu da premesti telo male devojčice koju je prethodno udavio.

