'DETE ZASLUŽUJE DOSTOJANSTVENU SAHRANU' Državni sekretar MUP-a za Pink otkrio najnovije informacije u POTRAZI ZA TELOM MALE DANKE (VIDEO)

Željko Brkić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, rekao je da je više od 1.500 policijskih službenika u saradnji s više od 1.000 građana iz različitih udruženja dalo svoj doprinos da se malena Danka Ilić (2) pronađe, a da je, nažalost, 4. aprila došlo do saznanja da je devojčica ubijena.

Brkić je izjavio da je pregledano tada preko 400 lokacija i vozila.

- Mi smo pretrage terena usmerili na one lokacije za koje su nam osumnjičeni rekli da su tamo sakrili telo Danke Ilić. Trenutno pregledamo korito Zlotske reke - rekao je Brkić za Novo jutro TV Pink.

Ponašanje osumnjičenih, za koje postoje dokazi da su izvršili krivično delo teškog ubistva, Brkić opisuje kao je najmonstruozniji oblik ispoljavanja ljudskog ponašanja. Dok je jedan detaljno opisao kako je ubio Danku Ilić, drugi je odlučio da se brani ćutanjem.

- Teško je odagnati motive zašto ne želi da sarađuje... Ali vi kod njih možete videti takvo odsustvo empatije i bezobzirnost, da čak i sada kada je suočen sa istinom, osumnjičeni ne želi da kaže gde je sakrio telo Danke Ilić. To govori o velikom nedostatku empatije. To dete ima pravo na dostojanstveno sahranjivanje, da roditelji mogu da mu posete grobno mesto. To govori o lišenosti svakog ljudskog osećanja - smatra Brkić.

Brkić kaže da je do sada prikupljeno dovoljno dokaza na osnovu koji može da se zastupa optužnica i dodaje da će sud moći da donesu odgovarajuću presudu.

Brkić navodi i da je teško misaono rekonstruisati ovaj zločin i da ništa nije strašnije od vriska deteta, verujem da će telo Danke Ilić biti uskoro pronađeno i da ćemo dati odgovore na sva pitanja.

- Nadam se da će telo Danke biti pronađeno, nesumnjivo je da je dete sa mesta kontakta sa vozilom uneto u vozilo - naveo je Brkić i dodao da se vozilo kretalo oko 10 kilometara na sat.

Kako je rekao, vozilo je forenzički obrađeno, prikupljeni su svi dokazi.

O smrti brata osumnjičenog za teško ubistvo

Osumnjičeni Dalibor Dragijević (40) iz Bora kome je u subotu određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je pomogao Dejanu Dragijeviću (50) osumnjičenom za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić nakon izvršenog krivičnog dela, preminuo je u Policijskoj upravi u Boru.

- Juče je konstatovana smrt, pre toga je osumnjičenom pozlilo. Brzom intervencijom Hitne pomoći i policije osumnjičenom je ukazana pomoć, ali je on uprkos svemu preminuo. Telo Dalibora Dragijevića odvezeno je na obdukciju koja će pokazati tačan uzrok smrti - izjavio je Brkić.

- Iako osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić pokušavaju da izbegnu odgovornost, to neće ometati nadležne organe da donesu presudu - zaključio je Brkić.

Podsetimo, Srđan Janković i Dejan Dragijević, koji su uhapšeni zbog sumnje da su ubili Danku Ilić, saslušani su u petak uveče, a juče im je određen pritvor. Dragijević je pred tužiocem priznao zločin, dok se Janković branio ćutanjem. Obojici je potom određen pritvor do 30 dana.

Policija je u međuvremenu uhapsila Radeta i Dalibora Dragijevića, oca i brata Dejana Dragijevića, koji je juče preminuo, zbog sumnje da su mu pomogli da premesti telo ubijene devojčice.

Autor: Pink.rs