'NISAM SIGURAN DA LI SE TRAŽI TELO ILI SE TRAŽE DELOVI TELA' Roskić za Pink: Vreme radi protiv uspešnog ishoda u pogledu pronalaska tela Danke Ilić

Teški slučaj nestanka desetomesečne Danke Ilić uzburkao je javnost. Još uvek traje potraga za telom nestale devojčice, pretražuje se teren i okolina nestanka devojčice, privedena je i majka male Danke.

- Neka nam je bogom prosto, nisma siguran da li se traži telo ili se traže delovi tela - reako je za novo jutro Pink televizije nekadašnji načelnik BIA, advokat Radiša Roskić.

On je naveo da bi to mogao biti uzrok što osumnjičeni još uvek ne otkrivaju gde se telo nalazi dodajući da je to pitanje za psihijatra zašto neko prizna ubisto a sakriva telo.

- Vreme radi protiv uspešnog ishoda u pogledu pronalaska tela ove devojčice. Pominje se pretpostavka nevinosti ona se bez izuzetka primenjuje u sudskm postupku u istrazi važi obrnuto pravilo, svi su sumnjivi dok se suprotno ne dokaže - kaže Roskić.

Željko Mašović, psiholog, reako je da bi mi svi voleli da se svo ovo odmah završi ali ovde postoje neke čudne okolnosti i neke slučajnosti koje ne deluju kao slučajnosti.

- Vezano za psihološki profil niska inteligencija socio kulturno deprimirani i tako dalje ono što trebna uključiti u priču je i zatvorenu sredinu, to je prosto sredina kao i svaka druga, mala zajdenica, malo selo ljudi ne žele da dele informacije.

- Čudne su okolnosti, čudna je ekipa ljudi, ono što možemo da kažemo da alkohol može da te povuče na nagonsko, meni je to čudno ako su neinteligentni kao su ovo sve organizovali. Njih dvojica su u datom trenutku morali da razmišljaju kao jedno.

Dejan Radneković, viši pripadnik MUP-a, bivši zamenik načelnika UKP-a reako je da su ovakvi slučajevi veoma kompleksni.

- Ovo zahteva jednu dobru istragu, na kraju krajeva osumnjičeni su na početu ispričali jednu priču da bi se posle jedan od njih branio ćutanjem dok je drugi do detalja tužiocu objasnio sve što su radili. NAravno da policija pored tog priznjanja mora da obezbedi i druge dokaze kako bi potkrepila čitav ovaj slučaj - rekao je Radneković.

On je rekao da je bitno prikupljanje što više materijlanih dokaza kako bi se potkrepilo ono što se stavlja na teret osumnjičenih za teško ubistvo.