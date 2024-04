EVO ČEMU SE NADAJU DANKINE UBICE! Otkriveno i da li će otac Dragijevića prisustvovati SAHRANI SINA

U okolinic Bora i juče je, šesti dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, nastavljena potraga za telom devojčice, a pripadnici Gorske službe i spasilački tim policije pretraživali su drugi deo Lazarevog kanjona, koristeći specijalnu opremu i dronove.

Nedaleko odatle, Svetlana Dragijević, majka Dejana Dragijevića, koji je sa kolegom Srđanom Jankovićem uhapšen zbog sumnje da je na svirep način ubio devojčicu, juče je u pratnji policije dovedena na groblje u selu Zlot, gde se takođe već danima traga za telom male Danke.

Policija i vatrogasci juče su ponovo bili pred porodičnom kućnom Dragijevića u selu Zlot, jednom od najvećih u Timočkoj Krajini, i pretraživali teren između njihove i kuće u neposrednoj blizini, a u fokusu je bio rezervoar za vodu jednog od prvih komšija. Ponovo je juče pretražen i teren u okolini i ispod brestovačkog mosta na putu prema Boru i šuma u blizini kuće osumnjičenog.

Dvogodišnja devojčica nestala je 26. marta u Banjskom Polju, a nakon 10 dana potrage i detaljnih provera svih tragova i informacija, policija je uhapsila radnike borskog JKP "Vodovod" Srđana Jankovića i Dalibora Dragijevića, za koje se sumnja da su Danku udarili automobilom, a zatim njeno telo stavili u gepek službene "fijat pande", naknadno dete udavili i odneli na deponiju. Na teret im se stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Smrtna kazna - korak unazad

Advokat Viktor Gostiljac izjavio je juče da nigde u Evropi ne postoji smrtna kazna, zbog čega smatra da bi ponovno uvođenje "bio korak unazad za Srbiju". On je rekao da za uvođenje smrtne kazne postoji ustavna prepreka, jer Ustav Republike Srbije u članu 24 propisuje i kaže da je ljudski život neprikosnoven, da nema smrtne kazne u Srbiji, što, kako dodaje, znači da bi morao da se menja Ustav ukoliko bi došlo do uvođenja smrtne kazne. Gostiljac navodi i da, s obzirom na to da je Srbija kandidat za članstvo u EU i da je član Saveta Evrope, bilo koja država ne može imati taj status ukoliko ima propisanu smrtnu kaznu, zbog čega on smatra da neće doći do uvođenja ovakve kazne. Kao argument protiv uvođenja smrtna kazne, Gostiljac je naveo da država ne bi smela da čini upravo ono što je uradio učinilac krivičnog dela. On ističe da su istraživanja pokazala da u zemljama koje imaju smrtnu kaznu, a koje su, kako napominje, sve ređe, stepen kriminaliteta nije manji.

Srđan se na saslušanju u tužilaštvu branio ćutanjem, dok je Dejan priznao da je nakon što su je udarili kolima, dete udavio i bacio na deponiju. On je, navodno, rekao da je zatim dva dana kasnije preneo telo na drugu lokaciju.

Naknadno su uhapšeni i njegov brat Dalibor, koji je u međuvremenu preminuo u pritvoru i sutra će biti sahranjen u Zlotu, kao i otac Radoslav, kome je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je pomagao Dejanu da premesti telo devojčice na zasad nepoznato mesto.

Čeka se nalaz obdukcije

Zastupnik Radoslava Dragijevića, oca osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić, kaže da se još nije susreo sa svojim klijentom, koji je odlučio da se brani ćutanjem. - Nisam još bio kod njega. Trebalo je u nedelju da idemo na saslušanje, ali je Dalibor, kome sam takođe trebalo da budem branilac, preminuo u pritvoru. Ni sa njim nisam stigao da se sretnem - kaže advokat Nebojša Živanović. - Očekujemo nalaz obducenta koji će detaljno odgovoriti na pitanja o uzroku smrti mog klijenta. Ne znam hoće li Radoslav moći da prisustvuje sahrani svog sina Dalibora. Na osnovu svog višegodišnjeg iskustva, sumnjam u to. Radoslavu Dragijeviću određen je pritvor u trajanju do 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti ili izmeniti dokaze ili tragove krivičnog dela teškog ubistva. Na ovu odluku advokat Živanović je uložio žalbu. - Trenutno proučavam predmet, upućujem se u činjenice i pregledam dokumentaciju i detaljnije o tome sada ne mogu da govorim - dodaje Živanović koji je izabrani advokat Dragijevića.

Major policije Bojana Otović Pjanović ističe da ima više verzija zbog čega osumnjičeni ne žele da otkriju lokaciju na koju su premestili telo.

- Može biti da su saznali ili se raspitali šta nosi to delo, strah od svega toga i da zaista u ovom trenutku ne znaju, da su ga više puta premeštali. A može biti i da su uradili još nešto monstruoznije sa telom deteta. Kao majci i čoveku mi je teško da kažem to što mislim da su uradili. Ne mogu da izgovorim to što mislim da su učinili - izjavila je Bojana Otović Pjanović.

- Ne ide u prilog to što prolazi dan za danom, ali najveća želja mi je da roditelji pronađu svoj mir. Stručnjci za bezbednost ocenjuju da je tužilaštvo posle smrti Dalibora Dragijevića ostalo bez jednog od ključnih svedoka i da je veliko pitanje šta su osumnjičeni zapravo uradili sa telom, a to će se saznati tek kad ga istražitelju budu pronašli.

Sprema sahranu sina Dalibora

I dok je policija na više lokacija u Zlotu tragala za telom ubijene devojčice u Banjskom Polju, u kući Dragijevića, čije su tri muške glave uhapšene zbog ovog zlodela, Dejanova majka Svetlana je pripremala sahranu mlađeg sina Dalibora, koji je u nedelju ujutru preminuo u pritvoru. Nervozno odmahujući glavom, žalila se okupljenim novinarima na policiju, rekavši da su joj "život zagorčali" i "kuću upropastili". Policija ju je do sada, govorila, četiri puta saslušavala.

- Sve su mi ovde raskopali. Iz kuće su uzeli neke stvari, noževe, njihovu obuću. Sve sam spremila za sahranu, sanduk, odeću, cveće. Dalibora ću sahraniti sutra. Bila sam i na groblju da i tamo sve pripremim - jadala se Svetlana novinarima, kategorički odbijajući da poveruje da su joj muž i deca učestvovali u zločinu koji već pola meseca zaokuplja pažnju javnosti širom Srbije i regiona.

- O mužu Radetu ništa ne znam. Sigurno mu je teško kao i meni zbog smrti Dalibora. Ne verujem da mi se sve ovo dešava

- Najverovatnije im je u glavi bilo da se što pre reše tela. Davanje novih i lažnih lokacija, gde su navodno ostavili posmrtne ostatke, dovodi do toga da se istraga odugovlači, a vreme koje prolazi u velikoj meri utiče na to u kakvom stanju će biti pronađeno telo - kažu stručnjaci.

- Telo s vremenom propada, a ukoliko uključimo u to i mesto na kome se nalazi, može da oteža samu procenu kako je nastupila smrt. Možda su posmrtne ostatke bacili, zakopali ili uradili još nešto monstruoznije. Tezom "nema tela, nema dela", vode se najčešće kriminalci, ali nije realno da se njome služe i radnici borskog "Vodovoda".

Cmolić: Izvučeno iz konteksta

Načelnik Uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić izjavio je da nije imao nameru da uvredi bilo koga, a pogotovo ne nacionalne manjine.

- Kao policijski službenik, visoki oficir policije, koji je rukovodio akcijama rasvetljavanja najtežih i najsloženijih krivičnih dela, kao istinski patriota i profesionalac, nijednom rečju nisam imao nameru da uvredim nikoga, a pogotovo ne naše nacionalne manjine - rekao je Cmolić.

- Govorio sam o mučnom i mukotrpnom radu na pronalasku izvršioca ovog gnusnog zločina koji je šokirao celu Srbiju. Žao mi je što su moje reči izvučene iz konteksta i žao mi je ako se iko osetio uvređenim. Cmolić je, gostujući na TV, rekao da su dvojica muškaraca koji su priznali ubistvo Danke Ilić "bez empatije i sa niskim IQ-om", kao i da su u pitanju Vlasi.

Podozrivi meštani Zlota, nakon šoka i prvih reakcija po otkriću da je dvogodišnja Danka ubijena, a da je vinovnik zločina njihov meštanin i komšija Dejan Dragijević, sada teško pristaju da komentarišu ovaj slučaj.

- Ljudi i ne znaju šta se zapravo dogodilo, kako onda da bilo šta kažu - govore nam nevoljno. Ne postoji kuća u Zlotu gde Dejan nije kročio, dodaju komšije, pomažući oko vode ili oko drugih poslova kojima je vičan.

- Ako su to uradili, oni su stvarno monstrumi koji zaslužuju najstrožu kaznu. Ako nisu, neka im Bog pomogne - kaže nam jedna komšinica.

Mnogi u Zlotu vele da su šokirani i zatečeni ovim zločinom. Mnogi su se uzdržavali i da odu da izjave saučešće Svetlani, kada je Dejanu preminuo brat Dalibor, da li zbog zgražavanja nad detaljima zločina nad malom Dankom ili iz straha da ih ne povežu sa porodicom koja je Ilićima nanela toliko patnje zbog gubitka mezimice.

- Mnogo mi je žao, suze mi krenu svaki put kad se setim deteta - dodaje jedna od Zloćanki.

Sud ima priznanja i dokaze

Advokat Tihomir Konstantinović ističe da je u svojoj dugogodišnjoj karijeri branio više od stotinu ubica, ali da ovakav ili sličan slučaj nije imao. - Sada nisam ni siguran da bih tako nešto i prihvatio - kaže Konstantinović.

- Sud ima priznanja obojice osumnjičenih i druge materijalne dokaze, ali često se dešava u praksi da ako nema tela, da se postupci vrlo teško okončavaju. Međutim, pravna nauka se služi logikom i psihilogijom kao pomoćnim naukama i pomoću njih se dolazi do pravog izvršioca krivičnog dela. Što se tiče istrage, mislim da će ona još potrajati, jer se i dalje traga za telom, koje je, prema mom mišljenju, sigurno negde u blizini mesta izvršenja krivičnog dela. Kad je reč o tome kada bi se moglo prestati sa potragom, tu će se nadležni koji sprovode istragu, konsultovati i sa patologom odnosno sa sudskom medicinom, jer od njihovih kazivanja umnogome će zavisiti da li vredi dalje tragati ili ne. Mnogi tragovi na telu maloletne Danke će u međuvremenu, nažalost, nestati. Nalaženje tela male Danke u bilo kakvom stanju bila bi velika satisfakcija za roditelje, kao i sve druge koji pate za njom.

