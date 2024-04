U TOKU JE 13. DAN POTRAGE ZA TELOM MALE DANKE! Osumnjičeni za njeno ubistvo upućeni su na psihijatrijsko veštačenje - Evo šta to znači (VIDEO)

Danas je 13. dan potrage za telom ubijene Danke Ilić. Policija nastavlja da pretražuje Banjsko polje i okolna sela, ali, nažalost, većih pomaka nema.

Dejan Dragijević i Srđan Janković osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, biće upućeni na psihijatrijsko veštačenje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu čim se za to steknu uslovi, odnosno čim više ne bude neophodno njihovo prisustvo dokaznim radnjama koje se trenutno provode.

Advokat Radiša Roskić upitan šta bi psihijatrijsko veštačenje moglo da izmeni u pravnoj kvalifikaciji dela kaže da u ovom trenutku ne može izmeniti ništa.

- Razlog je što se u ovoj sekundi nalazimo u fazi krivičnog postupka u kome je psihijatrijsko veštačenje naloženo pisanom naredbom zastupnika tužbe, u ovom slučaju VJT u Zaječaru. Ovo je uslovno rečeno početko veštačenje - kazao je Roskić za Pink.

Kako je pojasnio u ovom trenutku veštačenje je naloženo kako bi se rasvetlile dve stvari, a to su uračunljivost osumnjičenih za izvršenje ovog krivičnog dela u momentu izvršenja krivičnog dela.

- To će se sasvim sigurno otegnuti, a sve zbog toga što je računljivost i vinost neophodno utvrditi da bi postojalo krivično delo. Ovo je jedna dokazna radnja. Stručnjaci, to može biti jedan lekar veštak, to može biti tim, a može biti i odgovarajuća ustanova. Veštačenje se završava izveštajem koje će veštaci dostaviti sudu. Ono što je važno razumeti je da je to samo jedna dokazna radnja - pojasnio je Roskić.

Prema njegovim rečima, ocenu će utvrditi sud, a ne lekari psihijatri.

Prof. dr Ivana Stašević Karličić, psihijatar i sudski veštak, nadovezala se da je uračunljivost pravni termin i da nju određuje sud.

- Psihijatri i psiholozi daju nalaz i mišljenje, odnosno oni prilažu u dokaznom predmetu ekspertizu u koju ulaze sve činjenice koje su bile značajne za nalaz i mišljenje. Mišljenje je finalni deo ekspertize koje predstavlja odgovor tužiocu - navela je Stašević Karličić.

Kako je rekla, opservacija je regulisana zakonom i zavisi od toga šta veštaci procene da je važno.

Prof. dr Gordana Božilović Petrović rekla je da se veštačenja određuju jer je nemoguće da sudije imaju sva znanja.

- Uvek se kreće sa osnovnim veštačenjem, daje se naredba i tačan zadatak veštaku šta treba da uradi. Ako se, kao ovde, radi o neuropsihijatrijskom veštačenju, znači da se uvtrdi da li je postojala uračunljivost nekog lica u momentu izvršenja krivičnog dela - rekla je Božilović Petrović.

Kako je rekla, ako se utvrdi da neko lice ima neko duševno oboljenje, tada će veštak utvrditi o čemu se radi.

- Može postojati smanjena uračunljivost, ali ako je neuračunljivo lice, ne može se licu izreći kazna, ali se izriče mera obaveznog lečenja - izjavila je Božilović Petrović.