Dankin otac o ubistvu ćerke: To što Ivana i ja trpimo je strašno, zovu nas ljudi, vređaju, svaljuju krivicu

Smrtna kazna za njih je malo, oni treba da robijaju do kraja života, kaže Miloš Ilić o osumnjičenim za ubistvo Danke (2)

"Smrtna kazna za njih je malo, oni treba da robijaju do kraja života. To su monstrumi, ono sto proživljavamo sve vreme je neopisivo. To može da razume samo onaj ko je roditelj", kaže za "Telegraf.rs" Miloš Ilić, otac svirepo ubijenee Danke.

On je zajedno sa suprugom Ivanom došao u Više javno tužilaštvo u Zaječaru kako bi svedočio. Nesrećni otac i majka bili su u suzama.

- Policija nam je više puta dolazila, uzimala razne Dankine stvari, nista ne znamo, ni za tu krv na putu, ni u kolima, ni ništa. Nama nije jasno zašto nisu zvali Hitnu pomoć, zasto nisu pomogli, nego su ovo uradili. To što Ivana i ja trpimo sve vreme je strašno, zovu nas razni ljudi, vređaju, svaljuju krivicu na nas. Ja sam morao da tražim da promenim broj, ne možemo više...Kada se sve završi mi cemo izaći u medije i sve ćemo reći- kaže za "Telegraf.rs" Miloš Ilić, otac ubijene devojčice Danke.

Danka Ilić je ubijena 26. marta ove godine u Banjskom Polju.

