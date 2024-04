'KUČE JE ZGRABILO ZUBIMA I NIJE JE PUŠTALO' Roditelji devojčice koju je izujedao pas kod Niša: Užasava nas ta pomisao da je mogla da nastrada..

Nakon pregleda i previjanja rana na Klinici za dečiju hirurgiju i ortopediju u Nišu dvoje učenika škole „Branko Radičević u Gabrovcu koje je juče u toku prepodneva ujeo napušteni pas rase kane korso otpušteni su na kućno lečenje, ali su i deca i njihovi roditelji i dalje u šoku zbog onoga što se dogodilo.

Dragana i Nemanja Kovačević, roditelji desetogodišnje devojčice kažu da je njihova ćerka zadobila duboku ranu na ruci, za koju su lekari rekli da je na takvom mestu gde ne može da se ušije, već mora da se stalno previja da bi zarasla. Na prvo previjanje vodiće je već sutra tako da neće moći u školu, a ubuduće moraće i nju i mlađeg sina da vode u školu jer se plaše za njihovu bezbednost.

Kovačevići ističu da je njihova ćerka za vreme velikog odmora pošla sa još dve drugarice i dva druga do obližnjeg dragstora kako bi kupila užinu, kada je dotrčao veliki pas i skočio na nju.

- To kuče je iz čista mira napalo naše dete. Nije imala hranu u rukama, držala je novčanik. Zgrabilo je zubima za ruku i nije je puštalo. Ona je plakala i vrištala, međutim pas je i dalje ujedao i pokušao da je ujede i za drugu ruku. Ostala deca su se uplašila, počela su da vrište i pobegla u školu. Srećom na obližnjoj autobuskoj stanici bio je jedan stariji čovek koji pritrčao i gurnuo psa, pa je naša ćerka mogla da pobegne u školsko dvorište. Bilo je na stanici i drugih ljudi, ali samo joj je on pomogao - kaže Nemanja.

Prema njegovim rečima, vrlo brzo je u školu došla Hitna pomoć, a njegovu suprugu su pozvali da odmah dođe, pošto je ona bila slobodna, a on na poslu u prvoj smeni.

Sasvim smo sigurni da tog psa ničim nije isprovocirala

- Zaista smo doživeli veliki šok. Ne možemo da prestanemo da razmišljamo o tome šta bi se dogodilo da je ćerka počela da beži i da je pas skočio i dohvatio je za vrat. Užasava nas ta pomisao da je mogla da nastrada u školskom dvorištu. Pri tom smo sasvim sigurni da tog psa ničim nije isprovocirala da je napadne. Ona obožava životinje i mi ih imamo kod kuće. Čuvamo psa, pet mačaka i kanarince. Naučila je od malena kako treba da se postupa sa životinjama - rekao je Nemanja.

Dragana Kovačević, majka devojčice, kazala je da su veoma zabrinuti jer radnici Zoo higijene nisu danas uhvatili psa, tako da se i dalje slobodno šeta selom.

- Odvešćemo ih do škole, ali šta posle. Treba da izađu za vreme odmora u školsko dvorište, da odu da kupe užinu. Da li svako dete sada treba zbog pasa lutalica da ima pratioca tokom celog dana. Deca idu u park da se igraju, igraju se u dvorištu. Plašimo se za njihovu bezbednost, može da ih napadne i u parku, ali iu dvorištu, može da se provuče ispod ograde i da uđe - vidno uznemireno govori Dragana.

Prema Draganinim i Nemanjinim rečima, jedino prihvatljivo rešenje za njih sada je da sve pse lutalice u Gabrocu Zoo higijena pohvata i smesti u azil.

"Sva deca su vrištala i plakala"

Za bezbednost dece i svoju bezbednost zabrinuti su i ostali stanovnici Gabrovca. Prema njihovih rečima, kane korso koji je danas napao decu u školi nije jedini napušteni pas u njihovom selu. Čopor pasa je pre dva dana na farmi u tom selu udavio i pojeo svu živinju.

Ivana Đorđević, majka dečaka koji je bio u društvu devojčice koju je pas napao kaže da su deca došla istraumirana iz škole.

- Sin kaže da su svi vrištali i plakali i da su toliko bili uplašeni da se nisu snašli da pomognu drugarici. Učitelj je zvao i tražio da odemo po njih, nije smeo da ih pusti same da se vraćaju jer pas nije uhvaćen. Neke veće devojčice same su zvale roditelje da dođu po njih kolima jer su se plašile da izađu iz škole pošto je pas i dalje bio u školskom dvorištu. To kuče je i sinoć jurilo neku decu u selu, čulo se vrištanje, ali srećom su prošla bez povrede. Plašimo se i za sopstvenu bezbednost. Vraćamo se kasno uveče s posla, nije prijatno da vas u mraku sretne čopor pasa ili tako veliki pas kao ovaj koji danas napao dečka i devojčicu - rekla je Đorđević.

Stanovnici Gabrovca apelovali su na Zoo službu da što hitnije dođe u to selo pohvata sve pse lutalice, za koje kažu da su svi do jednog tu dovedeni i pušteni iz grada ili drugih sela. Meštani nemaju dokaze, ali su ubeđeni da je upravo Zoo služba pojedine pse tu dovezla, jer u azilu nema dovoljno mesta za sve životinje.

Autor: