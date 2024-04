VI LI MENE TRAŽITE? Nišlija u radnom odelu skočio sa mosta, pa spasioce ostavio u šoku

Muškarac (45) skočio je oko 15.10 časova u Južnu Moravu sa Mramorskog mosta na ulazu u selo Mramor.

On je pao u reku sa oko 12 metara visine ali je pravim čudom prošao bez ozbiljnijih povreda.

Na lice mesta brzo su došli vatrogasci i Hitna pomoć koji su "skakača" prihvatili, izvukli na sigurno i odvezli u Urgentni centar gde će biti podvrgnut dijagnostici radi utvrđivanja stepena povreda.

- Jedan prolaznik je video čoveka kako je skočio sa mosta pa je odmah pozvao policiju. Čovek koji je skočio je bio u plavim radnim pantalonama na tregere i radnoj bluzi. Srećom je reka nadošla pa se nije povredio jer je skočio sigurno sa više od 12 metara visine. Da je skočio kada je nizak vodostaj, teško da bi preživeo - priča jedan meštanin Mramora.

Isplivao iz reke i izašao sam na obalu

On kaže da su vatrogasci i policija koji su došli veoma brzo odmah krenuli u potragu za čovekom ali ga nije bilo u reci ispod mosta. No, on ih je sve iznenadio kada se iznenada pojavio mokar.

Ljudi su krenuli da ga traže a on je došao sa druge strane, nizvodno, sav mokar i rekao: "Vi li mene tražite?"

On je ustvari isplivao iz reke 200 metara niže i izašao na obalu sam. Izgleda kao da nema nikakve povrede, priča se da je zadobio samo dve ogrebotine - kaže sagovornik koji se zadesio u blizini.

Prema nezvaničnim informacijama on se vraćao iz Merošine kada je na mostu odlučio da skoči u reku, po svemu sudeći, zbog određenih ličnih problema.

Hitna pomoć odvezla je čoveka koji je skočio u reku na dalje preglede u UKC Niš, nakon čega će tek biti poznato da li je ozbiljnije povređen.

