Udarno! Osumnjičeni za ubistvo male Danke upućeni u Specijalnu zatvorsku bolnicu: Evo zbog čega!

U pritvoru je i Radoslav Dragijević, Dejanov otac.

Dvojica osumnjičenih Srđan Janković i Dejan Dragijević upućena su danas u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu na psihijatrijsko veštačenje, saznaje Telegraf nezvanično.

Podsetimo, osumnjičeni Dejan Dragijević (50) u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru izneo je detalje ubistva deteta. Međutim, on nije želeo da otkrije gde je bacio Dankino telo.

O zločinu nije pričao Srđan Janković (50).

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru saslušani su i Dankini roditelji, Ivana i Miloš koji su, kako se navodi, opisali kako je izgledao kobni dan kada im je nestala ćerka.

Dok su davali iskaz u istoj prostoriji sedeli su i osumnjičeni za ubistvo deteta.

Pre saslušanja otac ubijene Danke dao je izjavu za Telegraf.

- Smrtna kazna za njih je malo, oni treba da robijaju do kraja života. To su monstrumi, ono što proživljavamo sve vreme je neopisivo. To može da razume samo onaj ko je roditelj. Policija nam je više puta dolazila, uzimala razne Dankine stvari, nista ne znamo, ni za tu krv na putu, ni u kolima, ni ništa. Nama nije jasno zašto nisu zvali Hitnu pomoć, zasto nisu pomogli, nego su ovo uradili. To što Ivana i ja trpimo sve vreme je strašno, zovu nas razni ljudi, vređaju, svaljuju krivicu na nas. Ja sam morao da tražim da promenim broj, ne možemo više...Kada se sve završi mi cemo izaći u medije i sve ćemo reći - rekao je on.