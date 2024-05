U SUD DOVEDEN SA LISICAMA NA RUKAMA I NOGAMA! Saslušan muž Srpkinje nestale u Madridu - evo šta čeka supruga Ane Knežević (FOTO)

Srpski državljanin, David Knežević i suprug Ane Marije Knežević koja je nestala u februaru u Madridu, danas je priveden u Majamiju, a kako prenose mediji, kasnije je doveden u sud sa lisicama na rukama, gde je i saslušan.

Kako tvrdi novinarka "Njuz Nejšna", Knežević koji je osumnjičeni za nestanak supruge u sudu se pojavio sa lisicama na rukama i nogama.

"Imao je lisice na rukama i nogama"

- Upravo sam bila na sudu sa Davidom Kneževićem. Kamere nisu bile dozvoljene. Nosio je zelenu majicu i braon pantalone sa lisicama na rukama i nogama - rekla je novinarka.

Kako je dalje objasnila novinarka, saslušanje je bilo brzo. Sudija je zakazao ročišta za kasnije ove i sledeće nedelje.

Čeka se sudski dokument za više odgovora nadležnih.

Podsetimo, Knežević je uhapšen na međunarodnom aerodrom Majamiju (SAD) zbog povezanosti sa slučajem nestale Ane, saopštila je Nacionalna policija.

Hapšenje je deo istrage koju sprovodi Nacionalna policija u saradnji sa kolegama iz Beograda, FBI iz Floride i kolumbijskom policijom.

Odbio poligraf

Kako smo ranije pisali, David je odbio je da prođe poligrafski test ili detektor laži koji mu je ponudila američka federalna agencija, tvrdili su izvori upoznati sa istragom.

Was just in court with David Knezevich. No cameras allowed. He was wearing a green t-shirt and khaki pants with handcuffs on his hands and feet.



Hearing was quick. Judge set hearings for later this week and next. Waiting for court document for more answers from authorities.… https://t.co/4vrakI66SI