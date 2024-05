Brat nestale Ane Knežević otkrio nepoznate detalje iz života

Felipe Henao, brat Ane Knežević Henao, koja se i dalje vodi kao nestala, opisao je za medije u Sjedinjenim Američkim Državama kakav je bio njihov odnos pre nego što je u februaru nestala bez traga u Madridu.

Zbog njenog nestanka priveden je njen bivši suprug David Knežević iz Beograda.

Dok istražitelji ispituju povezanost IT stručnjaka iz Beograda Davida Kneževića sa nestankom njegove bivše supruge Ane Knežević Henao i pokušavaju da utvrde šta se dogodilo sa Amerikankom kolumbijskog porekla nakon što se preselila u Španiju, njen brat Felipe otkrio je nepoznate detalje iz njihovog života. Govorio je o Aninoj ljubavi prema putovanju, životinjama i porodici.

Kada je njen mlađi brat Felipe poželeo da se odseli iz Kolumbije, Ana ga je zaposlila u firmi koju je na Floridi vodila sa svojim suprugom Davidom Kneževićem.

"Obezbedila mi je hranu, smeštaj i mentorstvo“, kazao je Felipe Henao za people.com. Nekoliko godina ranije, Ana je bila velika Filipova podrška kada je odlazio u Englesku kako bi volontirao u radu sa ljudima sa posebnim potrebama.

"Platila mi je avionske karte, kupila mi je laptop koji mi je bio neophodan. Uveravala me je da će to biti jedno odlično iskustvo. I bio je to pravi poziv i jedna od najboljih odluka u mom životu“, opisivao je Felipe.

Objasnio je da je sve što je postigao, postigao upravo zahvaljujući njoj.

"Uvek sam joj govorio, da nije bilo tebe, ko zna šta bi sa mnom bilo“, kazao je Felipe i još jednom istakao da ne gube nadu da će njegova sestra biti pronađena: "Ukoliko je negde tamo, želeo bih da joj kažem da je mi svi volimo, da nam nedostaje, da je podržavamo i da ćemo biti njen glas“.