KUĆA DANKINOG UBICE OSTALA PRAZNA POSLE SMRTI MAJKE - Svetlana odbila da svedoči protiv sina i muža

Majka uhapšenog Dejana Dragijevića, koji se sumnjiči da je 26. marta u Banjskom polju ubio Danku Ilić (2), oglašavala se za medije nakon što joj je prvo uhapšen jedan sin, a onda i drugi sin i muž.

- Svetlana je umrla u domu kod svoje komšinice. Došla je kod nje na kafu i pozlilo joj je. Nažalost, preminula je tu - kaže nam izvor.

Svetlana je od njihovog hapšenja, 4. aprila, živela sama u kući u Zlotu, a do poslednjeg dana nije verovala da je njen sin Dejan, koji je i u policiji i u tužilaštvu priznao ubistvo devojčice, izvršio nezapamćeni zločin.

- Ona je bila i u tužilaštvu da svedoči u istrazi protiv sina i muža, ali je iskoristila svoje zakonsko pravo da ne svedoči. Ona je dobila status privilegovanog svedoka, kao najbliži srodnik osumnjičenih - kaže izvor i podseća da se njen muž Radislav sumnjiči da je svom sinu pomagao da premesti telo ubijene Danke. Inače, za isto krivično delo teretio se i Svetlanin drugi sin, Dalibor Dragijević, ali je on dan nakon privđenja preminuo u policijskoj stanici.

Podsetimo, Svetlana Dragijević je nedavno za Kurir ispričala da je od dana hapšenja sinova i supruga u lošijem zdravstvenom stanju, koje se naglo pogoršalo posle sahrane drugog sina. Inače, ona je sama sahranila Dalibora, pošto su Dejan i njegov tata u pritvoru.

- Mnogo sam bolesna i teško mi je, nema dana da ne idem do Hitne pomoći, a pritom sam ostala potpuno sama, sama moram i do ambulante, nemam kako - pričala je majka Dragijevića o tome koliko je bespomoćna otkad je sahranila jednog sina i drugog ispratila u zatvor zajedno sa suprugom:

- Bespomoćna sam i bolesna. Pala sam ispred kuće na stepeništu i onesvestila se, sada ugruvana danima ležim u krevetu. Nema ko ni čašu vode da mi primakne. Niko me više ne posećuje. Ponekad neko dođe iz komšiluka ali retko, baš kad imaju vremena. Život mi je skroz upropašćen. Jednog sam sina sahranila, drugi je u zatvoru, Rade zatvoren. Ja ni do doktora ne mogu da odem sama. Snalazim se kako znam i umem - pričala je Svetlana.

Nije verovala da su krivi

Policija je, podsetimo, danima pretraživala dvorište i okolinu porodične kuće Dragijevića u Zlotu, kada se majka Svetlana svojevremeno žalila na to što joj je po dvorištu sve raskopano, međutim, takođe je govorila i o tome da ne veruje da je njen sin uopšte kriv za ubistvo devojčice, kao što se sumnja.

- Kad sam čula šta se desilo, ja sam imala pritisak 180 sa 100. Ne verujem u to, neko drugi je to napravio, pa je njemu smestio, to je nameštaljka. Plašim se od svih. Bili su svi, izneli su svašta, sedam papira imam. Motornu testeru su uzeli, bili su ovi u belim odelima, uzimali briseve. Ne znam ništa, ništa ne znam - govorila je Svetlana Dragijević nakon što je tada prvi put izašla iz kuće posle sahrane sina, kada je otkrila da sa članovima svoje porodice nije imala kontakt od momenta od kada su uhapšeni.

O Dejanu je govorila da je bio dobar sin,kao i to da je oduvek bio njena desna ruka, iako je ponekad voleo, kako je Svetlana govorila, da popije.

- Dejan je dobar sin, sluša ovde, on je bio moja desna ruka. Za sve. Zato ja plačem, on je bio moja desna ruka. Voleo je neku čašicu samo da popije. Ali ništa mi nije rekao za devojčicu. Uhapsili su ga na poslu. Nisam ga videla. On treba sad da se kupa, da se brije, da se presvuče. Ja sam na televiziji čula da je uhapšen.

Privilegovan svedok

Naime, Svetlana, majka Dejana koji je osumnjičen za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić i supruga Radoslava D. osumnjičenog za pomaganje pri skrivanju tela devojčice je bila je pozvana u Više javno tužilaštvo u Zaječaru radi svedočenja, međutim, ona je tada iskoristila svoje zakonsko pravo da ne svedoči u tužilaštvu. Ona je, inače, imala to pravo kao najbliži srodnik osumnjičenih.

- Svedok Svetlana Dragijević je privilegovan svedok u odnosu na Radoslava Dragijevića koji joj je suprug i sina Dejana Dragijevića. Iskoristila je svoje pravo da ne svedoči - rekao je tada advokat Nebojša Živanović.

Podsećanja radi, Srđan Janković (50) iz Luke i Dejan Dragijević (50) iz Zlota, osumnjičeni su za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. Radnici borskog JKP "Vodovod", su tog 26. marta, kada je u Banjskom polju nestala dvogodišnja Danka, bili na radnom zadatku. Prema priznanju Dragijevića datom u tužilaštvu, oni su devojčicu udarili službenim automobilom, zadavili je i bacili na divlju deponiju na Starobanjskom putu, odakle ju je, dva dana kasnije, Dejan zajedno sa ocem (73) i sada pokojnim bratom (40), izmestio na drugu, za sada nepoznatu lokaciju.