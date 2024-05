OGLASIO SE BRUTALNO PRETUČENI GENERAL U PENZIJI - Otkrio da se oseća bolje, a evo šta je rekao o NAPADAČIMA!

General u penziji Vukajlo Čađenović (75) koji je pretučen i napadnut u petak, 10. maja na Trošarini, kaže da se sada oseća bolje, kao i da u petak ide na skidanje zavoja.

- Došlo je do verbalnog i fizičkog napada. Čuo sam samo da su me dozivali i onda je došlo i do fizičkog napada. Sada se osećam bolje, upravo sam se vratio sa previjanja. U petak idem da skidam ove zavoje i masku - rekao je Čađenović.

Podsetimo, general u penziji napadnut je u petak oko 21 sat, na raskrsnici ulica Save Maškovića i vojvode Stepe na autobuskom stajalištu na Trošarini u Beogradu. Čađenović je zadobio ozbiljne povrede, a ubrzo je hospitalizovan na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

Kako je izjavio pre dva dana, jedan od napadača mu je možda poznat, ali ne može to sa sigurnošću da tvrdi. Slično je ponovio i danas.

- Mislim da mij je jedan od napadača poznat, kao sin bivšeg kolege, ali ne mogu i da tvrdim. Čekam da policija završi svoj posao i da se utvrdi pravi motiv napada na mene. Ne treba prerano donositi zaključke. To će utvrditi istraga - rekao je Čađenović danas za Blic.

Osumnjičeni za napad na Čađenovića, S.A, juče je saslušan u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu nakon što mu je određeno zadržavanje.

Osumnjičeni je iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu za krivična dela koja su mu stavljena na teret - Teška telesna povreda, Nasilničko ponašanje i Ugrožavanje sigurnosti.

Nakon saslušanja, podnet je predlog za određivanje pritvora Drugom osnovnom sudu u Beogradu, kako ne bi uticao na svedoke i kako ne bi ponovio krivično delo ili učinio krivično delo kojim preti.