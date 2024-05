'REKLA DA BRINE ZA SINA, PREDLOŽILA SAM STRUČNU POMOĆ' - Isplivali novi detalji sa suđenja majci i ocu ubice iz Ribnikara

Miljana i Vladimir Kecmanović, roditelji dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je u školi 3. maja 2023. godine ubio devetoro dece i čuvara škole, poručili su da neće svedočiti u postupku koji su protiv njih pokrenuli roditelji ubijene Adriane Dukić (14), što je dodatno uznemirilo roditelje ubijene devojčice!

- Moji klijenti su doneli odluku da neće davati iskaz u ovom postupku. Oni su tako odlučili jer nisu u stanju da ponovo govore o svemu - rekla je advokatica Marina Ivelja, koja zastupa tužene Kecmanoviće.

Zastupnica oštećene porodice Dukić odreagovala je na ove navode i istakla da to nije u redu jer se oni u tom slučaju predstavljaju kao žrtve, što nikako nisu.

- U ovom postupku se dobro zna ko je žrtva, ko je počinilac, a ko uključen u zločin, zato ne treba mešati teze - rekla je advokat Snežana Dunjić, zastpunica porodice Dukić koja je i nakon današnjeg suđenja izjavila da je ovo još jedan oblik sramnog ponašanja odbrane.

- Ovo je ponovo šikanozno ponašanje odbrane koja je prošli put tražila odlaganje njihovog saslušanja i sada govore uopšte neće svedočiti. Porodica Kecmanović svojim ponašanjem samo produbljuje i povećava duševnu bol roditelja ubijene dece - rekla je Dunjić.

Na današnjem ročištu u Višem sudu u Beogeradu, da podsetimo, trebalo je da svedoče Kecmanovići jer je prethodno suđenje bilo odloženo zbog njihovog nedolaska. Advokatica tuženih izjavila je tada da oni nisu došli kako bi prvo izneli odbranu u krivičnom postupku koji se vodi protiv njih, ali su sada potpuno odustali od svedočenja.

Umesto njih svedočila je direktorka škole Snežana Knežević, nastavnica srpskog jezika koja je dečaku bila razredna u šestom razredu Nada Radonjić Bulatović i učiteljica Vesna Belami.

Učiteljica

Učiteljica u penziji Vesna Belami, u čijem je odeljenju dečak bio od prvog do četvrtog razreda, rekla je da je kad je čula za masakr u Ribnikaru pet puta pitala "da li je moguće da je to on". - Bio je odličan đak, svi drugari su ga voleli jer je bio zabavan, imao je mnogo znanja, prepričavao im knjige koje je čitao i svoja interesovanja. Nikada se nije mešao u tuđa koškanja, ali je voleo na kraju da presudi ko je bio u pravu - kaže učiteljica Vesna i na pitanje da li je proimetila da on ima pritisak od strane roditelja odgovorila: - Nisam, ali uvek je pored redovnih školskih knjiga imao, recimo, knjigu drugog izdavača iz matematike, da i nju reši i uradi sve zadatke. Nikada kod njega nisam primetila ništa što bi ikada ukazalo na ovakvo ponašanje, Kad su mi rekli šta se desilo odmah sam rekla da to nije moguće, a onda sam pet puta pitala da li je on, da nisu nešto pogrešili.