Ocu osumnjičenog za ubistvo Danke pritvor ističe za dva dana: Radoslav se vraća u Zlot, braniće se sa slobode

Istražni postupak o nestanku i ubistvu male Danke Ilić koji vodi Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo je intenziviran. Tokom dana saslušan je direktor JKP "Vodovod" u Boru.

Inače, Radoslavu Dragijeviću, ocu prvoosumnjičenog za ubistvo devojčice, pritvor ističe 29. maja i on će se iz Okružnog zatvora u Zaječaru uputiti pravo u Zlot, odakle će se braniti sa slobode, navode u VJT u Zaječaru, koje je osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić (2) Dejanu D. i Srđanu J. produžilo pritvor na još 30 dana.

Goran Pavić, koji je odmah po hapšenju dvojice svojih radnika i saznanju da su osumnjičeni da su počinili monstuozno krivično delo, ubistvo dvogodišnjeg deteta, rešio je da ode sa čela preduzeća koje je vodio.

"Iz moralnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mestu direktora JKP ,"Vodovod" Bor, s obzirom na to da su osumnjičeni za ubistvo deteta zaposleni u ovom preduzeću i da postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo gnusno ubistvo u toku radnog vremena službenim automobilom u toku obavljanja radnog zadatka", istakao je Pavić tada i nastavio:

"Napominjem da se JKP ,"Vodovod" Bor i ja lično ograđujemo u svakom pogledu kako krivičnom tako i materjalnom od postupaka i radnji osumnjičenih radnika , naveo je u svojoj ostavci.

Pored njega iskaz je dao i jedan meštanin sela Luka odakle je jedan od osumnjičenih za ubistvo, Srđan J. Prema još uvek nepotvrđenim informacijama radi se o osobi koja je bila jako bliska sa osumnjičenim, pa se pronela priča da mu je čak u više navrata pozajmljivao i svoj automobil za koji se sada postavlja pitanje da li su njime možda činjene nezakonite radnje u obavljanju ovog krivičnog dela.

Oni koji poznaju Srđana J. kažu da je to čovek koji se malo družio u selu sa meštanima. Njega su posećivali mahom oni koji su mu dolazili na krsnu slavu. On je više boravio u Boru gde mu otac ima stan i gde je radio. Često je odlazio iz Luke u Bor autobusom, a ne sopstvenim automobilom, pa se poneki poznanici pitaju zašto bi on zajmio tuđ automobil kada ima svoj.

"Ponašao se sasvim normalno kao i ostali u selu. Ni po čemu nije odskakao, ali je u kući voleo sve da ima. Dok je bio sa suprugom bio je normalan čovek, prosto ne smemo ni da pomislimo da je mogao nešto tako da uradi jer i on ima sina i otprilike istu unučicu kao što je mala Danka Ilić. Međutim, kada se rastao sa suprugom, možda je to na njega toliko uticalo da je možda postao sasvim drugi čovek. Ne znamo šta da mislimo više, toliko je ovo zastrašujuće za nas i naše selo, da je neki strah ušao u ljude, prosto da ne možeš da zamisliš sa kim deliš svakodnevicu, ako je ovo uopšte istina. Istina je samo ukoliko se i dokaže", navodi dobro upućen izvor u istragu.

Podsećamo, u narednim danima u VJT u Zaječaru biće saslušano još svedoka, kako bi se došlo do bilo kakvih dokaza vezano za pronalazak tela male Danke Ilić.