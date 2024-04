OGLASILI SE IZ TUŽILAŠTVA! Evo šta čeka osumnjičene za ubistvo male Danke - biće smešteni u ovaj zatvor

Više javno tužilaštvo u Zaječaru još uvek nije saslušalo dvojicu osumnjičenih za ubistvo male Danke.

Ipak, iz tužilaštva su se oglasili u vezi sa tim šta ih očekuje u bliskoj budućnosti.

- Bez obzira na to šta kažu istražnom sudiji, ili se možda brane ćutanjem, obojicu čeka pritvor do 30 dana. To je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima. U tom periodu njih dvojica će biti saslušavani više puta, po potrebi. Oni će biti smešteni u istražnom Okružnom zatvoru u Zaječaru - precizirano je.

- Očekujemo i da ih tužilac obojicu pošalje na psihijatrijsko veštačenje u Beogradski zatvor da bi se videlo jesu li i koliko u momentu zločina bili uračunjivi. Međutim, lično smatram da njihova uračunjivost u tom momentu neće uticati na presudu jer su oni nakon toga danima krili svoj zločin. Znači, čak i da su u momentu ubistva bili sa smanjenom uračunjivošću, danima nakon toga su bili svesni šta su učinili – kažu iz tužilaštva Višeg suda u Zaječaru.