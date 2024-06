'Neka ga ganjaju i osude na doživotnu' Otac Dejana Dragijevića obrnuo ploču, evo šta je sada izjavio za medije

Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, prvoosumnjičenog za ubistvo Danke Ilić, kaže da on nema veze sa monstruoznim zločinom, a kako je pušten na slobodu počeo je da se "pere" od sina ubice, što do sada nije radio.

Naime, kako je Radoslav rekao za Republiku, njegovog sina, Dejana Dragijevića policija treba da "ganja".

- Nek mog sina ganjaju i osude ga na doživotnu, ako je kriv. Nemam veze sa tim. Ja Dejana i njegovog kolegu nisam pitao ni gde idu, ni šta rade kad bi došli da jedu i popiju kafu. Nisam im se mešao u njihove službene stvari - rekao je Rade za Republiku..

Izjava Dragijevića, naglašava njegovu distancu od događaja i sina. On tvrdi da nema nikakve veze sa zločinom i da podržava istragu policije, čak i ako to dovede do osude njegovog sina. Radoslav je inače, branio sina monstruma, a sada je okrenuo ploču kako se bliži utorak, to jest svedočenje Srđana Jankovića.

Podsećamo, Srđan Janković (50), iz borskog sela Luka, osumnjičen za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora, do sada se branio ćutanjem, ali je uz dogovor sa braniocem Živadinom Bogdanovićem odlučio da progovori.

Na koja pitanja će Janković da pruži odgovore saznajemo od pouzdanog izvora, a iz nadležnog tužilaštva koje vodi istragu ubistva Ilićeve, za Republiku su otkrili da će se to desiti 4. juna.

- Saslušanje osumnjičenog Srđana Jankovića zakazano je za 4. jun 2024. godine- rekli su iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

Inače, Danka Ilić(2) je nestala 26. marta u Banjskom polju na placu familije svoje majke Ivane sa kojom je došla iz Boram uz starijeg brata. Za taj zločin su 6. aprila osumnjičeni Dejan Dragijević iz Zlota i Srđan Janković iz Luke, obojica radnici JKP „Vodovod“ Bor, koji su u pritvoru. Dejanov otac, Radoslav Dragijević (73) uhapšen je odmah zbog sumnje da je pomogao sinu da premesti telo devojčice koju je prethodno, po sopstvenom priznanju, udavio rukama. Tada je uhapšen i Dejanov brat, Dalibor (40), koji je samo dan kasnije preminuo u pritvoru PU Bor.

Autor: