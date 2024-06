OTAC MONSTRUM DANIMA ĆERKICU DRŽAO U SMRDLJIVOJ KADI! Uroš je juče osuđen na 7 godina i 8 meseci, tužilaštvo najavilo žalbu: EVO ZAŠTO

Uroš Pašajlić, muškarac koji je danima maloletnu ćerku držao zatočenu u stanu na Zvezdari, ali i koji tadašnjoj partnerki nije dozvoljavao da napusti stan, osuđen je juče presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu na sedam godina i osam meseci zatvora.

Međutim, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu uložiće žalbu na presudu i tražiće da Pašajlić bude osuđen na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina!

"Imajući u vidu da je za krivično delo - nasilje u porodici zaprećena kazna zatvora u rasponu od 2 do 10 godina, a za krivično delo - zlostavljanje i mučenje zaprećena kazna do 1 godine, smatramo da je okrivljenom mogla da bude izrečena jedinstvena kazna zatvora u dužem trajanju, kako zbog generalne i specijalne prevencije, tako i zbog utvrđenog načina izvršenja krivičnog dela, a posebno imajući u vidu činjenicu da je oštećena dete starosti od osam godina, kao i postojanje vremenskog kontinuiteta prilikom vršenja nasilje i zlostavljanja", navode za "Blic.

Kako objašnjavaju, tačne žalbene razloge će tužilaštvo opredeliti nakon dobijanja pismenog otpravka presude i utvrđivanja koje je okolnosti Prvi osnovni sud cenio na strani okrivljenog prilikom odmeravanja kazne.

Devojčicu pronašli policajci

Podsetimo, devojčicu su u kupatilu u kadi pronašli policajci, 24. marta prošle godine, pošto je prethodno u stanicu došla Pašajlićeva partnerka Ivana Ž., da ga prijavi za nasilje.

Ona je tada rekla da optuženi ima ćerku i da je ona verovatno sama u iznajmljenom stanu.

Nakon njene prijave, policija je provalila u stan i dete pronašla u kadi, potpuno iznemoglo.

Pašajlić je uhapšen četiri dana kasnije u stanu kod prijatelja Olivera S., nakon što se skrivao.

Majka devojčice, Nevena T. svedočila je tokom februara gde je govorila o ocu svoje ćerke.

- Otac je hteo da imamo bebu, ja sam čak i razmišljala da abortiram. On joj je dao ime - rekla je ona.

Nevena je zatim rekla da iako je videla da je on priznao da je ćerku držao zatočenu, da se ona njega ipak seća na drugačiji način?

- Ja njega takvog ne poznajem. On je ćerku izbavio iz Doma - rekla je Nevena.

Narkotici i dugovi

Otac devojčice na suđenju se ponašao bizarno - dok o svojoj ćerkici ne želi da govori ili priča o njoj smireno, kada priča o svojoj partnerki Ivani Ž. sav je usplahiren. Pašajlić pokušava da se opravda neuračunljivošću, drogom i alkoholom.

O devojčici ne želi da govori, ali zato se interesuje za vanbračnu partnerku Ivanu Ž. koja ga je prijavila policiji i otkrila šta je uradio svom detetu.

Na jednom od prethodnih ročišta, on je brutalno vređao svoju žrtvu Ivanu Ž. govorio je da je ona kriva za to što je svoje osmogodišnje dete ostavljao samo, a kada bi ga neko pitao o ćerkici ne bi odgovarao. Kratko je samo rekao da je "nije zaključao u kupatilu". Glas mu je bio ravan, miran. I to bi bilo sve.

Ono što je nesumnjivo u njegovom ponašanju, životu, ali i percepciji stvarnosti, jeste da je on bio zavisnik od narkotika i alkohola i u sebe već duže vreme unosio koktel droga. Heroin, kokain, ekstazi, marihuana, a sve to je i zalivao votkom kada oseti da ga "loše radi" neka od tih droga.

Uzročno posledično to je rezultirao time da postane emotivno nestabilan lik, ali nije uticalo na njegovu prosečnu intelektualnost.

- Forenzička psihijatrijsko-psihološka eksploracija upućuje da je Pašajlić zavisnik od alkohola i kokaina - otkriva izvor "Blica".

