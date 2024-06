TROSTRUKI UBICA IZ KNJAŽEVCA PRED TUŽIOCEM! Svi čekaju da čuju šta će Aleksa reći na saslušanju nakon što je ubio babu, oca i dedu

Zbog ubistva oca, dede i babe Aleksi Milojeviću (22) iz Knjaževca juče određeno zadržavanje zbog krivičnog dela teško ubistvo.

Glavni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koji je i obavio uviđaj planirao je da obavi saslušanje osumnjičenog tokom današnjeg dana ukoliko policija uspe da sačini krivičnu prijavu i prikupi sve potrebne priloge.

Stravičan zločin dogodio se juče popodne u Knjaževcu kada je Aleksa Milojević (22), kako se sumnja, hicima iz lovačke puške ubio svog oca (60), babu (83) i dedu (81).

Mladić je posle trostrukog ubistva uhapšen, a policiji je navodno rekao da je ubio članove svoje porodice iz samilosti. Telo oca je pronađeno u hodniku, dok je babu i dedu ubio dok su gledali televiziju u dnevnoj sobi.

- Ubio sam ih jer nisam mogao više da brinem o njima - navodno je rekao mladić nakon što su mu stavljene lisice na ruke.

- Otac mu se ranije šlogirao, a deda je bio nepokretan, dok je baba imala problema sa srcem. Inače, Aleksini roditelji su se odavno razveli, a majka je bila u lošim odnosima sa svekrom i svekrvom. Posle razvoda, Aleksa je ostao sa ocem, babom i dedom - pričaju komšije iz Knjaževca i dodaju:

- Eto, podigli su ga od kile mesa, a sada su dobili metak u glavu. Ne mogu da dođem sebi, ne mogu da poverujem šta se dogodilo, delovali su kao normalna porodica.

Jedan komšija je rekao kako je ubijena porodica delovala skladno, ali da za Aleksinu majku ne može da kaže nijednu lepu reč:

- Ona je malo na svoju ruku. Toliko ću da vam kažem, ostalo ne bih da komentarišem, ali u toku razvoda je bilo svašta.

"Zanemeli smo"

Jezivi zločin šokirao je čitav Knjaževac, a komšije iz ulice u kojoj se sve dogodilo kažu da su ih uznemirile policijske sirene i sirene ekipe Hitne pomoći.

- Bilo je strašno, odjednom su se sve ekipe sjatile u kuću Milojevića. Kada smo čuli šta se desilo zanemeli smo. Poznajemo porodicu - kažu komšije i dodaju da ne znaju šta je konkretno prethodilo trostrukom ubistvu.

Prema njihovim rečima, porodica Milojević važi za normalnu, finu, mirnu i radnu. Dodaju da su ranije imali veliku firmu za PVC stolariju, ali je ona ugašena pre nekoliko godina kada se Aleksin otac razboleo. Ubijeni baba i deda, kako kažu komšije, godinama su radili u Nemačkoj i zaradili su tamo penziju.

Baba i deda izdržavali unuka

- Oni su Aleksi davali novac, izdržavali ga... - kaže komšinica.

Aleksa je nedavno bio kod doktora da uzme papire za dedu, tražio je pomoć, jer je deda bio senilan - pričaju komšije koje sede ispred prodavnice jer niko ne može da spava i da veruje šta se dogodilo.

- Ne znam što ih je ubio. Bili su imućni. Deda je počeo da oboleva, ali je uvek bio doteran i sređen. Njegov sin je zvao čoveka da dođe, da ga obrije, ošiša i sredi i eto, sin ubi i njega i dedu i babu, tuga - nastavljaju komšije.

Aleksa je počinio krvavi pir, ubivši oca P. M. (60), a nakon zločina izgovorio je samo tri reči: "Ja ih pobi".

Komšije još uvek u šoku

Komšinica Irena Živadinović otkrila je jezive detalje ubistva.

- Aleksa je posle zločina izašao iz kuće i jednoj komšinici rekao: "Ja ih pobi!" Ona ga je pitala kako, a on je rekao: "Puškom". "Pa šta Aleksa, sine, to uradi?", pitala ga je ona. On je rekao: "Ne znam" i seo na ivičnjak. Onda je ona mene zaustavila i uplakana mi je rekla da je pobio porodicu - priča Irena.

