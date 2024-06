DETALJI DRAME NA NOVOM BEOGRADU: Ženi poslao oproštajnu PORUKU, pa popio šaku lekova - Evo kako ga je policija SPREČILA u nameri da SKOČI sa zgrade!

Veština i hrabrost pripadnika Pregovaračkog tima MUP-a i dalje je glavna tema među žiteljima Novog Beograda.

Ti ljudi uspeli su da u kratkom vremenskom roku odgovore muškarca da skoči sa zgrade.

Prava drama odigrala se u ponedeljak oko podneva.

Kako se saznaje, sredovečni muškarac poslao je poruku supruzi u kojoj joj je najavio da će se ubiti skokom sa zgrade. Navodno, pre toga svega popio je punu šaku lekova za smirenje.

Ona je o svemu obavestila policiju koji su u pomoć pozvali članove Pregovaračkog tima MUP-a. Veštinom pregovaranja uspeli su za svega nekoliko minuta da odgovore muškaraca da presudi sebi.

Nakon spasavanja, muškarac je prevezen u bolnicu.

Na pitanje da li postoji ključna rečenica koju izgovaraju osobama koje prete suicidom, major Danica Mrđa je u jednom od intervjua prethodnih godina rekla da da.

Major policije Danica Mrđa, glavni je koordinator Pregovaračkog tima MUP (PTM).

- Ja verujem da svako ko dođe u sitaciju da pokuša samoubistvo sigurno je u tački u kojoj misli da mu nema pomoći, da je sve gotovo i da su svi njegovi problemi nerešivi. Ono što mi kao tim i ono što bi svako ko bi se našao u takvoj situaciji rekao, jeste da jedan ljudski život nema cenu. Da jedan ljudski život nema alternativu, i da iz svih problema koliko god oni nama delovali teško i koliko god delovali nerešivo, ako iz njih izađemo, izlazimo kao pobednici. Za sve ono u životu što nas i muči i proganja i dovede do takve neke situacije, uvek imamo još neku opciju. Nije suicid rešenje. Možda bi ključna rečenica bila da život nema cenu, da je život dar i da nemu cenu. I da su svi problemi, koliko god drugačije izgledalo, rešivi - navodi ona i kaže da svi odreaguju na to:

- S tim da rečenica koja najčešće probudi ljude u bilo kojoj kriznoj situaciji je ta da sami kažu šta se u toj situaciji, zapravo, dogodilo.

Koliki procenat njih to kaže?

- Kada stupite u kontakt sa nekim, kada prihvati komunikaciju sa vama, posle nekog vremena ta komunikacija dobije svoj tok. I, ako ne kaže u početku, negde kasnije će dati svoju viziju stvari koja se događa. A , to je mnogo važno. Svi mi dobijamo informaciju kada dolazimo na lice mesta šta se dešava. Naše bezbednosne službe nas apdejtuju šta se iz momenta u momenat dešava, međutim, on ošto je važno jeste da dobijemo od vinovnika krizne situacije da li je to pokušaj suicida, da li je talačka situacija, da vidimo kako on vidi tu situaciju odnosno da ga pozovemo da sam razmisli šta se tu oko njega događa. Da sam sagleda, ukoliko je u mogućnosti, situaciju u kojoj se nalazi. Ako je suicid u pitanju, "čekaj, da vidimo, šta je to tako crno?", "šta se to dogodilo", "ako rešiš, pa i da uspeš u svojoj nameri, da, možda će se patnja prekinuti ali nemaš više nijedan izbor, a ovako ih imaš".

Do sada se napominje, nije desilo da pregovaraju sa osobom koja želi da se ubije i da na kraju stvarno to uradi.

- Do sada, ne. Prosto, ta pažnja i jedan ljudski razgovor stručnih lica urodi plodom, pre ili kasnije. Imali smo situaciju u Kliničkom centru. Delovala je prilično beznadežno a bilo je rešeno za kraće od sat vremena. Poslala sam na lice mesta iskusnog kolegu, dugogodišnjeg člana tima koji je tu od osnivanja, i mislila sam i zbog spoljašnjih i svih okolnosti slučaja, da će pregovori ići jako teško. Međutim, kolega je uspeo da pridobije poverenje lica koje je pokušavalo da se ubije, i da ga ubedi da je sam sebi najvažniji i da ima toliko načina da se život nastavi, toliko boljih izlaza. Nije bio pacijent Kliničkog centra nego se našao na toj lokaciji, pa mu je to delovalo zgodno. Pokušaj suicida je bio pokušaj skoka sa visine - priča Mrđa.

Autor: Iva Besarabić