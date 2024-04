Novak Đoković se slikao sa jednim od najzabavnijih ljudi u svetu sporta i poslao moćnu poruku

Dodela nagrada "Laureus" i dalje je sportske tema broj jedan u svetu, a Srbije može biti ponosna pođto je Novak Đoković još jednom krunisan. I to ne samo u kralja tenisa, već i u kralja sporta.

Po peti put je dobio prestižno priznanje posle godine u kojoj je oborio rekord po broju nedelja na liderskom mestu i osvojio čak tri Grend slem trofeja, pa se tako izjednačio sa do sada najodlikovanijim Rodžerom Federerom.

Bilo je zabavno Noletu u Madridu i na samoj pozornici, više van, pa su tako nastale neke fotografije koje će biti legendarne. Prisetio se Đoković i neki starih poznanstava, a između ostalih sreo je i legendarnu Martinu Navratilovu i bivšeg fudbalera.

Patris Evra je bio jedan od ljudi koji je dodeljivao priznanja i Srbin nije propustio priliku da se slika sa njim i postavi fotku na društvene mreže uz čuveni opis.

- Ja volim ovu igru (i selfi) - napisao je Đoković na svom "X" nalogu, aludirajući na reči koje stalno prilikom svojih šala koristi upravo čuveni Francuz.

I love this game. (and this selfie) pic.twitter.com/oLP0DxdqaJ