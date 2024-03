Đoković se oglasio sa ZABAVE NA PLAŽI: Evo kakvu je poruku poslao kolegama pred Majami

Iako je nedugo nakon poraza na mastersu u Indijan Velsu poručio da neće nasupati u Majamiju, najbolji svetski teniser Novak Đoković i dalje se nalazi u SAD.

Nole trenutno boravi baš u Majamiju, gde ima i stan, a nekoliko dana pre početka turnira obratio se svim učesnicima. I to sa jedne zabave koju je organizovao njegov sponzor "Lakost."

- Ovde sam u Majamiju na veoma lepoj Lakost zabavi na plaži, pred početak turnira u Majamiju 2024. Nadam se da ćete doći i uživati u turniru, imati sjajnu nedelju i nadam se da se vidimo na terenu uskoro - poručio je Nole.

Novak might not be playing Miami Open, but he still wants you to go 😊



Thanks, @lacoste, for sharing this video 🥰#novakdjokovic pic.twitter.com/I8Ye5VTcEN