ĐOKOVIĆ IGRAO FUDBAL, PA DAO GOL: Njegova rekacija je neprocenjiva! (VIDEO)

Dok čeka svoj prvi meč na mastersu u Indijan Velsu, najbolji svetski igrač Novak Đoković nastavio je da uživa i u vanteniskim aktivnostima.

Tako je u noći između srede i četvrtka po srpskom vremenu igrao fudbal i uspeo je da na efektan način da se upiše u strelce - petom! Naravno da je na advekatan način proslavio taj potez.

Takođe, Nole je proveo i određeno vreme sa Arinom Sabalenkom s kojim je trčao i dobacivao se sa loptom.

A da mu vreme ne prođe u zabavi, pobrinuo se ruski teniser Danil Medvedev koji je trenirao sa Đokovićem pred mečeve koje ih očekuju vrlo brzo, već u 2. kolu.

U nastavku možete pogledati kako je sve to izgledalo, uz napomenu da se Rafael Nadal povukao sa turnira.

Novak and Aryna having fun together on the field!! 🤩 pic.twitter.com/5HcauSJni3