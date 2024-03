KORISTITE SVOJ MOZAK DA POBEDITE! Đoković na prestižnom Samitu u Americi otkrio ono što je mnoge zanimalo (VIDEO)

Najbolji svertski teniser Novak Đoković nalazi se u SAD gde ga očekuju nastup na Mastersu u Indijan Velsu.

Pre početka turnira imao je vremena i da gostuje na "Upfront" samitu.

Govorio o svojoj karijeri i brojnim navikama koje ima. Takođe je otkrio neke detalje kada su pristigla "brza" pitanja.

"Koja ti je omiljena serija?", upitao je voditelj.

"Prijatelji", dogovorio je Novak.

Superheroj? "Moja majka."

Thank you for having me #UpfrontSummit @upfrontvc. A pleasure to sit on stage with #JeffreyKatzenberg and share some of my entrepreneurial endeavours 🙏 pic.twitter.com/ro6xwb74Gc