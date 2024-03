NOVAK ĐOKOVIĆ GOST PRESTIŽNOG SAMITA U SAD: Moj superheroj je MAJKA!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama gde ga očekuju nastup na Mastersu u Indijan Velsu, a pre početka turnira imao je vremena i da gostuje na "Upfront" samitu.

Novak je govorio o svojoj karijeri i brojnim navikama koje ima, a među brojnim pitanjima z anjega našla su se i naka koja se odnose na dnevne rutine i stvari koje voli.

Usledila su pitanja voditelja programa.

Koja ti je omiljena serija?

- Prijatelji?

Superheroj?

- Moja majka.

Omiljena knjiga?

- "Koristite svoj mozak da pobedite", od spisateljice Holi Dži. Grin.

Omiljeni timski sport

- Košarka

Omiljeni sportski događaj

- Centralni teren Vimbldona.

Koji je tvoj omiljeni obrok, kada prekršiš pravila.

- Pica i palačinke i... još nekoliko stvari.

Posle učešća na samitu, Novak se zahvalio na pozivu:

- Hvala na pozivu. Bilo je zadovoljstvo biti na pozornici sa Džefrijem Katzenbergom i podeliti neka od preduzetničkih iskustava.



Thank you for having me #UpfrontSummit @upfrontvc. A pleasure to sit on stage with #JeffreyKatzenberg and share some of my entrepreneurial endeavours 🙏 pic.twitter.com/ro6xwb74Gc