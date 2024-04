JOŠ JEDNOM POKAZA ZAŠTO JE NAJBOLJI: Novak Đoković obara sve rekorde

Srpski teniser, Novak Đoković još jednom pokazao zašto je najbolji svih vremena.

Srpski teniser, Novak Đoković svakog dana obara razne rekorde i nije čudo što se smatra najboljim igračem svih vremena.

Naime, Nole je postao jedini igrač u istorije tenisa koji ima 85 odsto pobeda na svakom grend slem turniru, 80 odsto na svakoj podlozi, 70 odsto na svakom Mastersu i 70 odsto na svakom turniru.

Novak Djokovic is the only male player in tennis history to have:



• 85%+ winning percentage at every Slam

• 80%+ winning percentage on every surface

• 70%+ winning percentage at every Masters

• 70%+ winning percentage at every big tournament



The master of tennis.