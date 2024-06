OCA UBIO NA USKRS, PA TELO BACIO U PODRUM! Zločin u Subotici je otkriven posle 3 GODINE

Jožefu M. (37) iz Subotice, osumnjičenom da je pre tri godine nakon verbalnog sukoba lopatom ubio oca Jožefa M. u njihovoj porodičnoj kući u ulici Filipa Filipovića u subotičkom kraju Srpski šor, nakon hapšenja u ponedeljak 10. juna policija je odredila zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden u Više javno tužilaštvo.

Kako je policija saopštila, zbog sumnje da je mlađi Jožef ubio oca, urađen je pretres kuće i drugih prostorija i u pomoćnoj prostoriji, tačnije u podrumu, pronađeno je beživotno telo starijeg Jožefa.

U ulici u kojoj su živeli nesrećni otac i sin koji mu je presudio vlada šok i neverica. Komšinica koja živi u kući pored mesta ubistva kaže da je ubijeni Jožef voleo da popije, ali je bio jako dobar čovek, dok za njegovog sina Jožefa, koji ga je često tukao, nema nijednu lepu reč. Kaže da se ubistvo dogodilo pre tri godine za katolički Uskrs.

- Primetili smo da nema starijeg komšije, a mlađi nam je složio priču da mu je otac u zatvoru. Prvo je rekao da je našao neku ženu u Čantaviru, pa da je kod nekog druga, a onda da je u zatvoru. Mislili smo da je stvarno u zatvoru jer se dešavalo da ga pijanog na biciklu prati milicija. Posle je tvrdio da mu se otac u zatvoru razboleo. To je nama u početku pilo vodu - kaže komšinica.

Komšije čekale ubijenog Jožefa da izađe iz zatvora

Jožef mlađi je rekao komšijama da će otac da izađe iz zatvora 4. aprila ove godine, međutim, kako i dalje nisu viđali čoveka, jedan od komšija je potegao veze i proverio je da li je zaista u zatvoru.

- Utvrđeno je da stariji nije bio nijedan dan u zatvoru. Jedino je mlađi Jožef zaista bio u zatvoru zbog tuče. Juče sam pratila unuka i videla ga da stoji tu. Stajao je mrtav hladan. Celu kuću je uništio, povadio je grejanje, sve prodao. Kada su digli podrum kaže komšija da su se videle noge starijeg Jožefa. Ubio ga je lopatom, ovo je strašno zaista - kaže komšinica.

"Bio je normalan dok nije doživeo saobraćajnu nesreću"

Prema rečima komšija, celu kuću je rasprodao, uništio nameštaj, struju, centralno grejanje.

- Kao komšije nisu bili uopšte loši, pogotovo stariji, ali sin je stalno tukao oca, a otac to nikada nije prijavljivao. Bar da je prijavio, možda ne bi došlo do svega ovoga. Ovo je kuća starog Jožefa i jednom sam mu rekla da ne sme to sve da trpi. Sin koji ga je ubio je nekada bio normalan, ali je imao udes. Motorom je udario u beton, pukla mu je lobanja, bio je u komi i posle toga smo svi primetili da nešto nije u redu s njim – kaže komšinica.

Demolirao porodičnu kuću, uništio sav nameštaj

Druge komšije dodaju da je ubijeni Jožef imao još jednog sina, ali on nije dolazio u posetu ocu i bratu.

- Živim tu više od 20 godina nikada nisam videla drugog sina da im dolazi. Nisu braća bila u dobrim odnosima, a sin koji je ubio oca nije bio zaposlen, radio je po kućama, pomogao je u ulici, drva i ugalj je ubacivao. Nedavno zaposlio i raznosio je robu, ali je morao da ide u zatvor na 10 dana, valjda zbog tuča i dobio je otkaz. U zadnje vreme sam ga čula samo uveče dok je lupao nameštaj, rastavljao ga je – priča stanarka ulice Filipa Filipovića u Subotici.

Policija ga uhapsila zbog ubistva oca, a on pita za kobasice

Na podrumu, u koji je bacio telo ubijenog Jožefa, nalazila se teška ploča zbog čega je tokom uviđaja bilo teško i otvoriti ga.

- Jedva su digli poklopac, neka fosna je bila gore. Nabacao je svašta na taj otvor. Jožef mlađi je pravi glumac, tri godine nas je sve lagao. Zamislite, kada je uhapšen i kada je izlazio pitao je policiju da li može da uzme kobasice iz špajza. Nedavno je bila svadba u ulici i stajali smo pred kapijom i rekao mi je da se ženi 17. avgusta. Pitam ga za koga, rekao je da ima devojku koja mu je dolazila. Ali, ljudi moji, onako hladnokrvno da stoji juče, to nikada neću zaboraviti – priča šokirana žena iz Subotice.

Nesrećni čovek ostao bez posla i dobijao socijalnu pomoćKomšije se prisećaju da je nekada u dvorištu, koje je sada mesto zločina, bilo voća, pamte drvo oraha, lepe kajsije, ali je Jožef mlađi nakon ubistva sve to posekao.

- Nekada sam od njih kupovala kajsije. Baka, majka ubijenog Jožefa, je dolazila kod mene, imala je astmu. U kući im je bilo pre uredno. Lep nameštaj, ali on je sve izlupao i uvek je vikao da će ga zapaliti. U njihovim šupama do moje kuće je stariji Jožef imao alata, od fleksa do svega što možete da zamisliti da postoji. Kažem stariji, ali nije ni bio jako star jer je imao 57 godina kada je ubio sin. Nekada je radio u fabrici “Sever”, ali je bio tehnološki višak. Nije ni penziju dočekao, već je primao socijalnu pomoć. Jeste on pio, ali nije zaslužio ovo od rođenog deteta – kaže komšinica.

Ubio ga i otišao po 50 jaja za Uskrs koje je otac platio

Prema njenim rečima, tog dana kada je ubijen Jožef je komšiji platio 50 jaja, ali nije došao po njih. Na kraju se pojavio njegov sin, za kog se sumnja da ga je ubio.

Jožef M., osumnjičen da je ubio oca lopatom pre tri godine- Pitao ga je komšija gde mu je tata i rekao je da je opet pijan i da ne može da dođe. Uzeo je jaja i otišao kao da ništa nije bilo. Ranije smo čuli da se svađaju, ali niko nije mogao da zamisli da će ga ubiti – u neverici je žena koja je juče videla policiju i Jožefa prilikom hapšenja.

Autor: Snežana Milovanov