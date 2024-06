Za sve je kriva jedna žena?! Mladić otkrio jezive detalje torture koju je prošao: Bio sam krvav od batina - Tukli su me po glavi čeličnim ključem!

Odkako je 2022. otet i mučen u Rakovici, S. S. (31) tvrdi da više ne može normalno da živi i da mu svakodnevno stižu pretnje od nasilnika koji su na slobodi.

Mladić S. S. (31) pre dve godine otet je, a zatim, kako tvrdi, zverski mučen od strane dvojice muškaraca u Rakovici, koji su ga nakon toga skinuli u gaće i krvavog pustili da ide kući.

Oštećeni je za Kurir u jednom dahu prepričao šta od 22. juna 2022. preživljava zajedno sa svojom porodicom. Konstantni strah da izađe na ulicu, da se slobodno kreće, a da ga niko od napadača neće sresti u opet unakaziti. Tokom razgovora pokazao nam je dokumentaciju, ali i jezive fotografije kako je izgledao nakon batina.

- Problem sa tim muškarcima imao sam u junu 2022. godine kada sam se vraćao od prijatelja i na ulici sam video ženu koja je nosila dve kese, ljubazno sma se ponudio da joj pomognem, ali je ona bila veoma neprijatna prema meni i izgovorila mi je niz uvreda, ali i psovki. Iskreno, bio sam šokiran ponašanjem, pa sam i ja njoj uzvratio neku uvredu - kaže ovaj mladić i dodaje da je tada imao prvi kontakt sa muškarcem koji ga je zverski prebio.

- 29. juna 2022. iz Ulice Omladinsko šetaliste uputio sam se ka Rasinskoj na Petlovom brdu kod babe i dede, a kada sam došao kod njih, nakon 15 minuta neko je zazvonio na vrata stana koji se nalazi u soliteru. Pogledao sam na špijunku ko zvoni i video A. S. kako drži čelični ključ za obijanje točkova.

Kako je zatim objasnio naš sagovornik, A. S. je tog dana bio u društvu muškarca A. M. koji drži jednan auto-sevis u tom kraju.

- Uplašio sam se! Deda je otvorio vrata stana i zbunjeno gledao dva nasilnika koju su uleteli u stan bez ikakvog pitanja i objašnjenja - rekao je sagovornik i dodao:

- Tada je usledila užasna tortura... Počeli su mučki da me prebijaju čeličnim ključem za odvijanje točkova po leđima. Zatim sam dobio udarac i A. S. mi je otvorio glavu, dok me je A. M. šamarao i pesničio.

Usred drame deda oštećenog S. M. pokušao je, kako tvrdi oštećeni, da spreči nasilnike da ga dalje tuku.

- Deda je molio da me batinaši ostave na miru, da prestaju da me biju, ali nisu prestali. A. M. je tada gurnuo mog dedu i rekao mu: "Beži bre matori!". Od tog udarca moj deda je pao na pod - kaže sagovornik koji se plaši za svoju bezbednost i dodaje:

- Nastavili su da me tuku još nekih 20 minuta. Vukli su me za brojanicu koju nosim oko vrata i izvukli me u papučama iz stana. Pre nego što su me ubacili u "fijat 500" i odvezli do auto-servisa, vezali su me plastičnim vezicama.

Kako sagovornik tvrdi, radnja pripada A. M. nastavili su da ga biju, kao i da mu prete. - Skinuli su mi šorc i majicu i obmotali me peškirom. Bio sam krvav od batina. Trčao sam kući polugo... Posle 15 minuta policiji sam ispričao šta se dogodilo. Došla je ekipa Hitne pomoći koja me je prevezla u Vojnomedicinsku Akademiju gde su mi konstatovane lake telesne povrede i otvorena rana na glavi, ali sam ušivanje odbio - kaže mladić S. S.

Nakon toga je, kako navodi, podneo prijavu protiv nasilnika koji su ga unakazili.

- Osumnjičeni su proveli samo 48 sati u pritvoru, a nakon saslušanja pušteni su na slobodu. Ja sam saslušan 24. aprila ove godine u istrazi koju vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo, a moj deda je saslušan 12. juna i tada smo se sreli sa nasilnicima - kaže ovaj uznemireni mladić i dodaje:

- Došlo je do verbalnog okršaja sa napadačem A. M. koji mi je pretio uz psovke i da sam "pi*ka", da pozdravim mamu i pokazao mi srednji prst. Nasilnici, psihopate i otmičari pretili su nam, samo zato što je deda koji je video kako me tuku, dao izjavu.

Inače, sagovornik je naveo da je od nadležnog tužilaštva tražio da se krivično delo prekvalifikuje i da budu teške telesne povrede jer mi je ipak otvorio glavu. Takođe, tražio sam i pritvor za A. M. jer se usled novonastale situacije i pretnji osećam ugroženo i mislim da bi trebao da bude iza rešetaka.

Pretnje dobio i deda oštećenog

Kako je naveo naš sagovornik S. S. je u februaru 2023. godine.

- A. M. je pretio mom dedi S. M. u februaru kada ga je sreo u pošti gde je plaćao račune. Vikao je da će me prebiti, da će mi polomiti obe ruke i noge i da u završiti u kolicima. inače, napomenuo bi da sam ja osoba sa invaliditetom jer sam od 2019. godine bez vida na levom oku - rekao je sagovornik.

Susret

Sve mi je smešteno, zašto nije pozvala policiju?

Mladić se osvrnuo i na ženu S. S. koja je bila, po njemu povod za prebijanje.

- Smatram da je ta žena kriva, ona me je lažno optužila da sam je dodirivao i da sam joj se nabacivao, tada kad smo se sreli, ali to nije tačno. Ta žena je umesto u policiji da me prijavi pozvala A. M. nasilnika. Takođe, kada sam je sreo drugi put na ulici pitao sam je zato je to uradila, ona je opet pozvala A. M. Dao sam i izjavu u policiji, a u međuvremenu sam dobio batine od nasilnika - kaže dečko S. S. za Kurir i dodaje:

- Kada sam dedu vodio na saslušanje u nadležno tužilaštvo 12. juna A. M. je bio u društvu te žene S. S. za koju se priča da su ljubavnici, ali sa njima je bio u njen suprug i još jedan čovek - gorila koji ih je valjda čuvao.

Autor: Iva Besarabić