Nastavljeno suđenje grupi Veljka Belivuka! Advokat Lazarević prvi uzeo reč: Oštećeni je ovde ispričao da ga je Srđan Lalić silovao!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja je optužena za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje, a nakon što je glavni pretres juče počeo iz početka kada su pročitane optužnice i kada je Tužilaštvo za organizovani kriminal iznelo uvodne reči, danas bi to trebalo da urade i advokati odbrane.

Sudija Zorica Avramović prozvala je sve prisutne. Advokat Dejan Lazarević, uz kolege, brani devet okrivljenih. Lazarević je, da podsetimo, bio uhapšen kao deo organizovane kriminalne grupe Darka Šarića 14. aprila 2022. godine, ali je on u februaru prošle godine pušten da se brani sa slobode i u ovom postupku ponovo zastupa okrivljene.

15.22 - Obraća se advokat Nikola Jerković

Reč je dobio advokat Nikola Jerković koji je istakao da okrivljeni do sada nisu imali fer suđenje.

- Ova optužnica je remek delo koliko nezakonitih dokaza poseduje. Mi ćemo potvrditi koliko nezakonitosti ima u sebi. Rak rana je taj Skaj materijal koji je, ako što svi znamo, nezakonito pribavljen. To su operativni podaci koji nemaju dokazni značaj. Sve što dođe iz inostranstva mora da prođe kontrolu našeg ustava i ZKP-a, a to ovde nije slučaj. Ovo će se jednog dana pominjati na Pravnim fakultetima u Srbiji, kao veliki skandal - rekao je Jerković.

14.42 - Dejan Lazarević prvi je uzeo reč

Prvi se obraća advokat Dejan Lazarević.

-Nama je sada preostalo da vam ukažemo na sve nepravilnosti u ovom postupku. U optužnici ima manjkavosti i nepravilnosti. Prvo su greške Tužilaštva koje je naredilo hapšenje optuženih, prvi primer je da su tvrdili da je okrivljeni Vuk Vučinić učestvaovao i namamio Gorana Veličkovića. To su tvrdili na osnovu snimka i Vučiniću je određen pritvor koji je trajao šest meseci i šta se desilo? Posle toga nam saopštavaju da to nije tačno i pustili su ga kao da se ništa nije desilo. Posle toga ide sporazum izmešu Tužilaštva i okrivljenih svedoka. Nikola Spasojević dobija taj status, polaže zakletvu i govori o delu koje mu se stavlja na teret i za koje nije potpisao sporazum, a to je nezakonito držanje i nošenje oružja, za koje priznao sve. Nakon toga TOK je odustao od krivičnog gonjenja za njega, zato predlažem da on više ne bude svedok saradnik i da se taj sporazum prekine - kaže Lazarević i nastavlja kako su i drugi okrivljeni-svedoci, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin priznali dela koja im se stavljaju na teret, a za koja nisu potpisali sporazum.

Lazarević je zatražio da se Tužilaštvo izjasni o ovome, jer ako ne postoje zakonski osnovi.

- Oštećeni I.S. je ovde ispričao da ga je Srđan Lalić silovao, pa tražimo da se pokrene postupak ili protiv Lalića za silovanje ili protiv I.S. za lažno svedočenje - rekao je Lazarević i dodao:

- Kad dobijemo odgovore na ova pitanja, očekujemo da sud donese odluku da li okrivljeni svedoci uopšte mogu da imaju ovaj status, a tražimo suočavanje oštećenog I.S. i Srđana Lalića.

On kaže da je, što se tiče Skaja, ta komunikacija protiv Ustava i zakona.

- Ja ću istaći samo najvažije. Nesporno je da su Francuzi vršili slušanje i na osnovu toga stekli operativna saznanja i ništa više. Evropol je naveo da se to ne može koristiti u sudskim postupcima, a tužilaštvo upravo to koristi. Tužilaštvo u zamolnici koje su dostavili Francuskoj navodi se da su nestala određena lica među kojima je i Aleksandar Šarac, a svi znamo da je on likvidiran, a onda se navodi i da su nestala tri N.N. lica. Ja boih razumeo da su pronađena tri leša pa da ne moigu da ih identifukuju, ali ovako je to zaista zbunjujuće - naveo je Lazarević.

Lazarević u svom izlaganju rekao i da se ne može utvrditi ko je koristio koje skaj aparate jer ti aparati nisu ni postojali.

Što bi Veljko belivuk rekao: "Skaj je mrtav, samo još naš sud to treba da prihvati" - citirao je Lazarević i rekao da su i glasovne poruke koje su puštane ranije falsifikovane, kao i da je na jednom ročištu Lalić prepoznao glas Vladimira Greka u situaciji gde se na taj način Grek stavlja u poziciju žrtve, a ne okrivljenog.

Što se tiče pretresa kuće u Ritopeku ima mnogo nepravilnosti koje treba ispitati, a to je i da su civilna lica sama ulazila na lice mesta, prolazila pored forenzičara. Takođe, u mnogobrojnim izveštajima možemo videti da su u pitanju slučajne ili namerne greške koje dokazuju da su ti izveštaji falsifikovani. Pozivam da se kao svedoci ispitaju policijski službenici koji su vršili uviđaj - naveo je Lazarević.

On je istakao i da u izveštajima sa baznih stanica nema pečata ni zvaničnog propratnog pisma, te da je i taj dokaz falsifikovan.

Za većinu oružja pronađenog u Ritopeku se navodi da je vojno oružje, te je navedeno da će se istražiti čije je to oružje, ali to nikada nije određeno, mi tražimo da se to utvrdi kako bi se došlo do toga kome zapravo pripada to naoružanje - rekao je Lazarević.

Lazarević je zatražio od suda i da se u toku postupka pregleda snimak sa uviđaja iz Ritopeka.

Autor: Iva Besarabić