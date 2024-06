Ljubomorna žena je živu zapalila: Srpkinja imala 200 operacija, godinama nije smela među ljude - Evo kako danas izgleda (FOTO)

Zlokobna sudbina zadesila je australijanku srpskog porekla Danu Vulin pre desetak godina. U naletu ljubomore i besa žena po imenu Natali Dimitrovska isprskala ju je alkoholom po licu, kosi, grudima i stomaku, a potom je hladnokrvno živu zapalila.

Živu je spalila

Dana je tada doslovno osetila da joj koža otpada sa prstiju i tela, a onda je jedan momak iz obližnje teretane čuo njene krike i pozvao hitnu pomoć.

- Mahala je rukom polivajući me po licu, rukama, grudima, svuda od struka na gore. Plamen je zahvatio moju ruku i iznenada se sve oko mene pretvorilo u vatru. Bila je svuda: na mojim ramenima, mom golom stomaku, samo su moje grudi bile zaštićene topom od rastegljivog materijala - sećala se.

Bilo bi mi lakše da sam umrla

Vatra se ubrzo proširila po celom Daninom telu, a ona je pokušavala da dozove pomoć. Instiktivno se bacila na pod i počela da se kotrlja kako bi ugasila vatru, ali se vatra samo proširila. Nakon toga provela je 30 meseci u zatvoru boreći se za svoj život.

- Bilo bi lakše da sam umrla, ali nikada nisam išla prečicama u životu. Da mogu da vratim vreme i sprečim to, naravno da bih to uradila, ali ako me pitate kako se osećam, prokleto sam ponosna na svoje telo - rekla je Dana nakon više od 200 plastičnih operacija

Danin život je postao pravi pakao, a sve zbog toga što je bila toliko lepa, da je izazvala ljubomoru žene.

Provela je tri godine noseći masku, nakon čega je konačno mogla da je skine, a kako kaže sebe nakon svega voli puno više nego pre napada.

- Ja sam ista osoba kakva sam oduvek bila, ali moj se život promenio za dvesta odsto. Puno više uživam u životu i ne opterećujem se sitnicama - kaže ona.

Dana je, inače, magistar medicine i radi u oblasti koja se bavi oporavkom i lečenjem ožiljaka, a otvorila je i svoju kliniku u koju dolaze svi koji imaju problema sa ožiljcima, bilo kakvog porekla da su.

Napadač osuđen na 17 godina zatvora

O napadačici Nataliji Dimitrovskoj, koja je osuđena na 17 godina zatvora, me želi više da razmišlja.

- Ne želim da trošim vreme i energiju mrzeći je. Ona mi ništa ne znači - rekla je Dana.

Nova Dana danas izgleda kao anđeo

Masku je 2014. godine skinula u programu uživo na australijskom Kanalu 7, kada su milioni gledalaca sa nestrpljenjem čekali da vide rezultate njene 30-mesečne borbe i novi izgled. Nakon nesreće uradila je sve što je bilo u njenoj moći da se što brže i bolje oporavi.

- Ljudi misle da je to čudo. Nije čudo, već težak rad, buno bola i upornost. Jasno mi je da ne mogu da izgledam kao nekad, ali nisam još prestala da se nadam. Borim se i dalje - kaža Dana Vulin i dodaje:

- Nisam birala da me živu spale, ali sam zato izabrala da nikada ne prestanem da se borim.

Autor: Dubravka Bošković