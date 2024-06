I drugi osumnjičeni za ubistvo male Danke hoće da menja iskaz?! Dejan tražio ponovno saslušanje: Konačno će se doći do istine, ili je sve deo taktike?

Dejan Dragijević (50) koji se tereti da je sa svojim kolegom iz JKP "Vodovod" 26. marta ubio dvogodišnju devojčicu kod Bora traži da ga opet izvedu pred tužioca.

Danka Ilić (2) iz Bora nestala je pre tačno tri meseca u Banjskom polju. Za sve ovo vreme njeno telo nije pronađeno, a slučaj je obavijen velom misterije, koju će možda razrešiti saslušanja novih svedoka, ali i eventualno novo saslušanje jednog od osumnjičenih za devojčicino ubistvo.

Podsetimo, Danki se trag izgubio 26. marta, a 4. aprila policija je uhapsila Srđana Jankovića (50) i Dejana Dragijevića (50), radnike borskog "Vodovoda" zbog sumnje da su dete koje je samo izašlo na ulicu udarili kolima, pa zadavili i bacili telo. U istrazi koju vodi Više javno tužilaštvo u Zaječaru, do sada je ispitano 17 svedoka, a za 5. jul zakazano je saslušanje još troje ljudi.

- Biće ispitana još tri svedoka. Svedoci koji su ranije ispitani nisu imali saznanja o samom zločinu, a tri nova svedoka mogla bi da pruže značajne informacije za istragu - kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

On dodaje da bi za istragu trebalo da bude od većeg značaja to što je jedan od osumnjičenih, Dejan Dragijević, navodno najavio da želi da ga tužilac ponovo ispita.

- Dragijević je na saslušanju u tužilaštvu posle hapšenja priznao da je njegov kolega Janković službenim autom "fijat panda", u kom je on bio suvozač, udario Danku, a da ju je on lično uneo u vozilo i zadavio rukama. Priznao je i da su telo bacili na deponiju na Starobanjskom putu, ali i da ga je on dva dana kasnije premestio sa svojim bratom i ocem - podseća naš izvor:

- Dragijević je sada, navodno, preko svog advokata tražio da ponovo bude saslušan. Šta će on sada ispričati zna samo on, ali njegov novi iskaz bi mogao ili da totalno razjasni slučaj ili da ga dodatno zakomplikuje. Ukoliko on prizna konačno gde je telo devojčice, situacija bi bila sasvim jasna, ali on može sada i da "okrene ploču" i da po ugledu na svog kolegu Jankovića odluči da promeni iskaz.

x 19 svedoka već ispitano u istrazi

x 3 svedoka govoriće 5. jula

Opovrgao

Izvor podseća da je Srđan Janković nedavno u tužilaštvu odlučio da negira svoju umešanost u zločin, iako je u policiji sve priznao.

- On je u tužilaštvu rekao da Danku nije udario kolima i da je nikada nije ni video. Praktično je opovrgao reči Dragijevića i njegovo priznanje. Da li je to sve deo taktike odbrane pokazaće se tokom istrage - kaže izvor.

Roditelji: Potajno se nadamo da će se pojaviti

U svojstvu svedoka ranije su ispitani i roditelji Danke Ilić, Ivana i Miloš. Oni su ispričali da je Ivana tog dana sa Dankom i sinom došla u svoje rodno mesto Banjsko polje. Majka je na kratko izgubila ćerku iz vida, jer je sinu iz auta davala vodu. Potom je shvatila da Danke nema, pozvala je muža i krenula je potraga. Oboje su rekli da su videli Jankovića i Dragijevića u kritično vreme u bilzini mesta detetovog nestanka.

- Gajimo potajno nadu da će nam se Danka, naše sunce malo, odnekuda pojaviti. Ali, surova dešavanja, odnosno realnost da je nema tako dugo nas uništavaju svaki dan - rekao je nedavno Dankin otac za medije.

Autor: Aleksandra Aras