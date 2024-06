Šta se desilo sa Dankom Ilić je velika enigma za sve: Oglasili se meštani Bora - Evo šta se priča

Bože, gde li je to dete, pitaju se zabrinuti meštani Bora.

Tri meseca od nastanka male Danke Ilić devojčice koja nije imala pune dve godine, Borani i dalje kao i prvog dana razbijaju glavu razmišljanjima o njoj, i potpuno su zbunjeni

- Bože, gde li je to dete?! Svakog dana mislim o tome - rekla je za Republiku jedna mlada žena sa čijim sinom u vrtić ide Dankin brat.

Bivši padobranac Desimir je zastao i glasno rekao da je za njega prava enigma Dankin nestanak i da je optužba radnika vodovoda za ubistvo devojčice potpuno neutemeljena.

- Šta se desilo sa Dankom za mene i ljude oko mene je velika i apsolutna enigma. Uhapšena su dvojica radnika vodovoda, a i dalje nema dokaza da su to uradili. Direktor vodovoda je dao otkaz i sklonio se, a zašto je to uradio stvara još veću misteriju. Nikome ništa tu nije jasno - rekao je Desimir.

Njegov stariji sugradjanin Vita, penzionisani radnik RTV Bor kaže da ne veruje da su Dragijević i Janković ubili dete kako je saopšteno već da je vlaška magija iza čitavog slučaja.

- Fenomen ovog kraja je po meni je uzrok nestanka devojčice. Tu nismo uopšte na tragu istini. Dete je žrtva vlaške magije, a koje tu i šta uradio je pitanje za policiju koja po mom mišljenju nije dobro uradila svoj posao. Mnogi ljudi iz Brestovca gde je porodična kuća majke nestale devojčice imaju teorije kako je došlo do nestanka i po jednoj od njih je devojčica nestala visprenošću bugarske mafije. Navodno je živa i zdrava - rekao je Vita.

Gospodja Miladinka je stala raširenih očiju i rukama pokušavala da predstavi svoje čudjenje u vezi sa istragom nestanka deteta koja sve gradjane Bora u okoline interesuje sve vreme.

- Na televiziji smo čuli posle nedelju dana odkad je dete nestalo da je istina otkrivena, ali do danas je ne znamo. Ti koji su tada to saopštili moraju da izadju pred ljude i kažu šta se desilo do danas - poručila je zbunjeno žena.

Autor: Dubravka Bošković