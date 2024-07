Ako se nešto desilo, videće se na klipu: Jelena demantovala aferu sa Rajačićem, Stefani poriče da je bilo šta slagala! (VIDEO)

Da li govori istinu ili ne?!

U toku je emisija 'Pitanja starih elitara'. Učesnici koji su napustili Belu kuću večeras će rasčistiti sve što je ostalo nedorečeno sa trenutnim ukućanima. Na redu da pita je Vanja Živić.

Pitanje za Čmarinkovića: Šta misliš da je presudilo kod metle da se odluči za pirata, jer to zbog impotencije jer koristiš alkohol ili je on spretniji i konkretniji? -pitala je Vanja.

Mislim da je Pirat birao izmešu dve babetine i onda je izabrao najlepšu devojku i tako je krenulo, ne znam šta drugo da kažem -rekao je Ivan.

Ne zanima me ova budaletina niti ova priča, ako se nešto desilo to se vidi na kamerama, to je budalaština teška. Neka se budale ne uznemiruju -rekla je Jelena.

-Ona jeste lepa žena i treba da nađe mlađeg, čuli smo da je palo i neko ručno zadovoljavanje, mi ovde podržavamo ljubav i treba ljudi sve više da se zadovoljavaju -rekla je Žana.

-Ova bolsnica me ne zanima, to što si ti ljubomorna nije moja stvar. Kad budete videli ljubomorišite, kamere uvek rade, nisam prekrivala kamere, samo sam legla na dušek i to je to -rekla je Jelena.

-Ja Jelenu Ilič podržavam i želim joj da se skine bede i da uživa sa mlađima -rekle je Žana.

-Sve što sam rekla je istina i to je to. Jel sam slagala ovo sada Jelena? -pitala je Stefani.

Smatram da sve lažeš i da to radiš kako bi produžila svoj boravak, ja ne mogu da verujem da neka osoba sa kojom sam bila toliko bliska izmišlja ovakve stvari -rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja