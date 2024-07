Čeka se svedočenje novog svedoka, koje može biti veoma vžano za dalju istragu, rekla je za PINK advokat prof. dr Gordana Božilović Petrović.

Pojavili su se novi svedoci u slučaju male Danke Ilić iz Bora, a njihovo saslušanje zakazano je za 5. jul. Jedan od njih je u policiji, posle tri meseca, rekao da je džogirao pored smetlišta u vreme kada su osumnjičeni bacali telo devojčice.

Božilović Petrović, rekla je da je svaki dokaz u ovakvom predmetu veoma važan. Dodaje da, ako se dođe do bilo kakvog dokaza, to je važno za dalju istragu.

- Istina je da izaziva neku pobudu i razmišljanje zašto bi neko posle toliko vremena tek sada progovorio i prijavio se kao svedok. Sada je to veliko pitanje, koje može da izazove razmišljanje, a sa druge strane, ako je zaista bio na licu mesta, to bi mogao da bude jedan jako važan dokaz i svedočenje - rekla je Božilović Petrović.

Kako kaže, moramo imati u vidu da su svedoci u obavezi da govore istinu i da moraju sve da kažu šta znaju o događaju. Dodaje da je lažno svedočenje krivično delo i da ako on lažno svedoči, može da odgovara za to.

- Sve će se videti na glavnom pretresu ukoliko do njega dođe, a ovakav iskaz svedoka koji je bio na licu mesta, bio bi od velike koristi, naravno ukoliko se dokaže da je sve to istina - rekla je Božilović Petrović.

Bivši pomoćnik načelnika UKP-a Dejan Radenković, rekao je da ovo zapravo nije retko jer se ljudi često plaše i drže se po strani.

- Ovo je strašno krivično delo o kome i dan danas pričamo i pitanje je zašto on to do dan danas nije uradio. Jako je bitno da on navede poziciju zašto je bio tamo, šta je video i koliko je video - rekao je Radenković.

Kako kaže, niko ne spori da je vozilo bilo tamo, to je već dokazano, ali je, kako dodaje, pitanje da li je video nekoga da je izašao iz vozila, da je nešto bacao i da li je telefonirao.

- Svi želimo zadovoljenje pravde i jedva čekamo da čujemo šta je on to izjavio. Bitno je i to da treba da se utvrdi kretanje osumnjičenih, da li su oni od tačke a do tačke b morali da prođu pored deponije ili nisu - rekao je Radenković.

Ističe da je pitanje zašto su baš tuda prolazili i zašto su stali. Dodaje da imamo i psihijatrijsko veštačenje gde smo videli da su oni bili uračunjivi i svesni, što je kako istič, bitno za sam slučaj.

Autor: Aleksandra Aras