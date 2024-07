Počelo saslušanje svedoka u istrazi ubistva Danke Ilić! Osumnjičeni za zločin dovedeni iz pritvora!

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru u toku je saslušanje novih svedoka u istrazi ubistva devojčice Danke Ilić (2) iz Bora, a ovom prilikom dovezeni su maricom i osumnjičeni Dejan Dragijević iz sela Zlot i Srđan Janković iz sela Luka. Njih dvojica će prisustvovati ispitivanju svedoka.

- Misterija ubistva dvogodišnje devojčice traje još uvek, a moguće odgovore na pitanja može doneti upravo današnje saslušanje jednog od svedoka. U pitanju je meštanin Bora koji je trčao u blizini deponije na dan kada su, kako se sumnja, osumnjičeni tu bacili telo ubijenog deteta - kaže izvor za Kurir.

U zgradu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru pristigao je bračni par iz Banjskog polja, koji će takođe svedočiti u ovom predmetu.

Radnici JKP "Vodovoda" nalaze se u pritvoru od početka aprila kada su prvobitno obojica priznali zločin, međutim, nakon toga, Janković se branio ćutanjem, a onda odlučio da progovori rekavši da potpuno negira ceo zločin i da devojčicu nikada u životu nije video.

Podsećanja radi, Janković je saslušan po treći put gde je dva sata odgovarao na pitanja u vezi slučaja zbog kog se nalazi u pritvoru.

- Janković je govorio, kao i na prethodnom ispitivanju, da nije kriv za ubistvo devojčice i da je nikada u životu nije video, ni tog dana ni nikada pre - kaže naš izvor i dodaje:

- Osumnjičeni je samo detaljnije tužiocu objasnio svoje kretanje, odnosno vremenske odrednice koje se tiču kobnog dana. Kada je popravljao šaht zbog kog su on i dragijević došli u Banjsko polje i koliko su se tamo zadržali. Takođe je i rekao da se pored deponije u ovom mestu zadržao jer je razgovarao telefonom.

Međutim, ono što će biti od velikog značaja, osim saslušanje novih svedoka, jeste ponovno iznošenje odbrane drugoosumnjičenog Dejana Dragijevića, koji je, kako smo pisali, prvobitno priznao zločin. Međutim, sada je i on odlučio da govori o zločinu, a šta će reći, to za sada samo on zna.

- Dragijević je nedavno izjavio da želi ponovo da iznese odbranu pred tužilaštvom. Njegova advokatica je ubrzo podnela zahtev i sada se očekuje svakog momenta kada će se objaviti datum njegovog ponovnog saslušanja. Šta će on sada ispričati zna samo on, ali njegov novi iskaz bi mogao ili da totalno razjasni slučaj ili da ga dodatno zakomplikuje. Ukoliko on prizna konačno gde je telo devojčice, situacija bi bila sasvim jasna, ali on može sada i da "okrene ploču" i da po ugledu na svog kolegu Jankovića odluči da promeni iskaz - nezvanično saznaje Kurir od izvora upoznatog sa slučajem.

Autor: Jovana Nerić