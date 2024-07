Moguća ponovna rekonstrukcija nestanka Danke Ilić: Dosadašnja svedočenja nisu dovela do pomaka u istrazi!

Telo Danke Ilić (2) za koju se sumnja da su je Srđan Janković i Dejan Dragijević najpre udarili službenim automobilom JKP Vodovod, potom udavili, a onda i njeno telo bacili na za sada nepoznatu lokaciju, još nije nađeno. Telo nije pronađeno iako je prošlo je gotovo četiri meseca od nestanka deteta, a osumnjičeni stalno menjaju iskaze. Zbog toga prema navodima bezbednosnog analitičara Dragana Pantića nije isključeno da se istraga vrati na početak, odnosno da se ponovi rekonstrukcija celog događaja.

Kako smo pisali, u petak su izjave dali tri svedoka, međutim njihova svedočenja nisu mnogo pomogla istrazi.

Miodrag Canović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru potvrdio je za medije da ispitani svedoci nisu doveli do pomaka u istrazi.

- Juče su ispitana tri svedoka, međutim njihovo saslušanje nije dalo pomaka ni u jednom smeru. Za sada smo sve iscrpeli, ali videćemo hoće li se raditi ponovna rekonstrukcija događaja, tačnije, ima li smisla ponovo je raditi. Optužnicu ćemo svakako podići u datom roku, ali za sada ne znamo kako će ona glasiti - rekao je Miodrag Canović.

Bezbedonosni analitičar Dragan Pantić istakao je da osumnjičeni ima pravo na sve načine da se brani, pa čak i neistinom.



- Još uvek nikome nije jasna taktika osumnjičenih i šta sa tom celom zbrkom pokušavaju da dobiju. On je pre hapšenja zajedno sa policijom bio na mestu nestanka devojčice i koliko sam obavešten i koliko se sećam do detalja je ispričao kako je došlo do tragedije. Dva dana kasnije u tužilaštvu je to isto ponovio a sada ponovo zahteva novo saslušanje. Verujem da je ovo samo taktika kao i kod njegovog kolege i da želi da sve negira što je ranije pričao – podseća analitičar Pantić.

On dodaja da postoji šansa i da Dragijević progovori i kaže sve što zna, odnosno gde je telo deteta ili da pokuša krivicu da prebaci na kolegu.

- Iskreno sumnjam da je u pitanju njihova taktika, moguče je da svu krivicu svali na Jankovića, ali za to bi morao da da valjan dokaz. Ili u što čisto sumnjam da će konačno otkriti gde se nalazi telo devojčice. Kako god bilo a to ćemo uskoro saznati za svaku izjavu su potrebni i dokazi. Zbog svega toga mislim da bez obzira na protok vremena, istraga bi trebalo da se vrati na početak, što veruje da se i radi, kako bi se došlo do još čvršćih dokaza šta se dogodilo – istakao je Pantić pa je izrazio i svoju sumnju u vezi ponašanja osumnjičenih:



- U ovom slučaju ne isključujem mogućnost da je u pitanju timska igra osumnjičenih sa ciljem da pobude sumnju da je dete živo. Na taj način, kako sumnjam, prvo žele da dobiju pažnju javnosti, a potom i suda jer, bože moj, kako osuditi nekog za ubistvo, ako postoji i zrnce sumnje da je žrtva živa – rekao je Pantić.

Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom polju kod Bora, a policija je, nakon 10 dana potrage i detaljnih provera svih tragova i informacija, uhapsila Srđana i Dejana iz Bora, za koje se sumnja da su devojčicu udarili automobilom, a zatim njeno telo stavili u gepek kola i odneli na deponiju na Starobanjskom putu gde su je bacili.

Kako se sumnja odakle ju je, dva dana kasnije, Dejan zajedno sa ocem (73) i sada pokojnim bratom Daliborom (40), kako se sumnja, izmestio na drugu, za sada nepoznatu lokaciju.

Telo devojčice još nije pronađeno.



Autor: Jovana Nerić