KOLIKO ISKAZ SRĐANA JANKOVIĆA MOŽE DA UTIČE NA POSTUPAK?! Stručnjaci o UBISTVU male Danke: Osim priznanja, nema nijedan drugi materijalni dokaz!

Više od dva meseca prošlo je od nestanka Danke Ilić iz Bora čije telo još uvek nije pronađeno. Istraga je I dalje u toku, a čeka se veštačenje preostalih DNK dokaza.

U međuvremenu, osumnjičeni za njeno ubistvo Srđan Janković prvi put svoju odbranu izneo je u utorak u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Iako su postojale indicije da će to doneti nove informacije u vezi slučaja ili pak otkriti lokacije tela, on je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Nestanak, potraga i na kraju tragičan ishod. To je ukratko hronologija slučaja dvogodišnje Danke Ilić za čijim se telom i dalje intenzivno traga od 8 aprila.

Saslušanje jednog od osumnjičenih Srđana Jankovića donelo je nadu da će doći do novih informacija i pomaka u istrazi, umesto toga on je negirao krivicu.

"Svi branioci savetuju da se prvo brane ćutanjem"

Advokat Aleksandar Stošić, rekao je za medije da je to jedna procesna taktika, pogotovo u ovako teškim i kompleksnim predmetima.

- Svi branioci savetuju da se prvo brane ćutanjem. Naime, Zakon o krivičnom postupku ne dozvoljava mogućnost braniocu da izvrši uvid u spise, da praktično sagleda šta se okrivljenom stavlja na teret dok se ne iznese odbrana. Iznošenje odbrane se isto smatra, odnosno deo toga je i mogućnosti je branjenja ćutanjem. Verujem da bi svaki branilac prvo savetovao da se neko brani ćutanjem, pa tek onda kada se izvrši uvid u spise, da se formira odbrana - rekao je on advokat Stošić.

Iskazi dvojice osumnjičenih su kontradiktorni pred tužilaštvom - dok jedan negira drugi priznaje izvršenje zločina. Ipak, prema prvim informacijama, oni su u policiji priznali krivicu.

Kako kažu stručnjaci, ukoliko su imali branioce prilikom davanja iskaza u policiji to ima težinu kao da je izgovoreno u tužilaštvu, u suprotnom ne može se voditi kao dokaz.

"Ono što je jednom rečeno ostaje zauvek"

Specijalista sudske medicine i sudski veštak dr Ljubiša Božić rekao je da za medije da je sada pitanje kako će i ovaj drugi okrivljeni da reaguje, s obzirom da je on do detalja opisao čitav događaj.

- Ne bi bilo neobično i ne bi bilo neočekivano i da prestanemo da se nadamo da će kod njih progovoriti, odnosno iskočiti nešto ljudsko iz njih. Moguće da će i oni povući to svoje priznanje, međutim, ono što je jednom rečeno to ostaje zauvek i to će imati svoju težinu - kaže doktor Božović.

U međuvremenu, istragu je obeležilo priznanje krivice Dejana Dragijevića, veštačenja koja za sada nosu donela biološke tragove, ali i smrt Dalibora Dragijevića koji se sumnjičio da je pomagao pri skrivanju tela.

Sve ovo, kaže Igor Jurić, otežavajuća je okolnost za tužilaštvo.

"Osim priznanja, nema nijedan drugi materijalni dokaz"

Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu za medije navodi da očekuje da će doći do dodatne opstrukcije same istrage što se tiče osumnjičenih.

- Zaista će sam tužilac imati jako težak posao da podigne optužnicu, jer definitivno osim priznanja koje zaista jeste jedan dokaz, nema nijedan drugi materijalni dokaz koji bi mogao potkrepiti to jedno priznanje jednog optuženog, tačnije osumnjičenog i to je zapravo sada jedan jako težak zadatak - kaže Jurić.

"Kontakt nije morao da ostavi tragove na automobilu"

Doktor Ljubiša Božović je za medije rekao da je u trenutku nestanka bilo zimsko vreme, te da kontakt deteta i vozila koji je bio po scenariju koji su oni ispričali, nije morao da ostavi tragove na automobilu.

- Nemamo otvorene povrede, dete je potpuno obučeno jer je bilo hladno je vreme. Ako je bilo unutar automobila, opet imate opciju da potencijalno ostanu minimalni tragovi od ruku, da je ostvaren nekakav kontakt sa licima. Sve drugo je zatvoreno, tragovi nemaju odakle da nastanu. Drugo, prošlo je dosta dana do momenta dok se došlo do priče da je devojčica možda bila u tom automobilu, pa da se uzmu uzorci itd. Znači, ti uzorci su biorazgradivi ako su slabog intenziteta - kaže doktor Božović.

Naš sagovornik dodaje da to što za sada nema bioloških tragova ne znači da slučaj ne može da se održi te podseća da u najvećem broju ubistava nedostaje priznanje ubice koje u ovom slučaju tužilaštvo ima.