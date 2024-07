'Njihov auto je stajao na deponiji...' Misterija još nije rešena, a da li će ovaj potez tužilaštva dati odgovor (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen/Video Plus, Privatna arhiva | |

Ni saslušanje poslednja tri svedoka, od ukupno njih 21, nije razrešilo misteriju nestanka i, kako se sumnja, smrti devojčice iz Bora, Danke Ilić (2), kojoj se svaki trag izgubio 26. marta u Banjskom polju.

Najveća misterija u ovom slučaju je gde je telo devojčice, a glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, Miodrag Canović, najavio je mogućnost da se ponovo uradi rekonstrukcija čitavog događaja.

- Videćemo da li će se raditi ponovna rekonstrukcija, tačnije ima li smisla ponovo je raditi - rekao je Canović.



Satnica od 26. marta 13.10 sati - Ivana Ilić stigla na svoje imanje u Banjskom polju sa Dankom i sinom 13.22 sati - Ivana suprugu Milošu šalje slike dece izu dvorišta svoje stare kuće 13.50 sati - Ivana videla "fijat pandu" u blizini svoje kuće i muškarca pored vozila 13.51 sati - Ivana zove muža i govori mu da se Danka izgubila 13.57 sati - Miloš Ilić stiže u Banjsko polje i sreće osumnjićene u "fijatu" 13.59 sati - Policija stiže u Banjsko Polje posle poziva roditelja male Danke

Dosadašnja istraga pokušala je da dokaže da su osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić, Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50), radnici borskog JKP "Vodovod", telo deteta, koje su prethodno, kako su to priznali u policiji, a jedan od njih i u tužilaštvu, udarili službenim autom "fijat panda", pa ubacili na zadnje sedište i zadavili, bacili na deponiju na Starobanjskom putu.

- Ono što je praktično potvrdilo to njihovo priznanje jeste zapis sa GPS uređaja koji se nalazi u "fijat pandi" koju su kobnog dana vozili osumnjičeni. Pošto se radi o službenom vozilu "Vodovoda", GPS je radio i pomogao je u rekonstrukciji kretanja. Tako je uređaj pokazao da je "fijat panda" kobnog dana u kritično vreme bila na deponiji i da je tu stajala minut i 41 sekundu. To je bilo oko 14 sati - kaže naš izvor i dodaje da je tužilac u petak saslušao svedoka, Boranina Dalibora Jovića, koji je 26. marta baš oko 14 sati džogirao u blizini deponije.

- Međutim, on je rekao da nije video ni jednog čoveka tada na deponiji, ali da je video vozilo pikap. On je rekao da jeste u to vreme bio na tom mestu, ali da ništa konkretno nije video - podseća naš izvor i dodaje:

- Iako se očekivalo da on reši misteriju tih minut i 41 sekundu zadržavanja Jankovićevog i Dragijevićevog auta na deponiji, to se nije desilo.

Podsetimo, iako su osumnjičeni posle hapšenja u policiji priznali zločin i rekli da su telo bacili na deponiji, istražitelji telo nisu pronašli na tom mestu ni posle višednevne pretrage terena.

- Potom je Dejan Dragijević priznao da je telo dva dana posle ubistva premestio na drugo mesto, ali nije želeo da kaže na koje. Navodno je rekao da su mu u tome pomagali otac Radoslav i brat Dalibor. Pololicija je potom uhapsila i njih dvojicu, a Dalibor je nekoliko sati posle hapšenja preminuo u policijskoj stanici, dok je Radoslav proveo dva meseca u pritvoru posle čega je pušten da se brani sa slobode - podseća izvor.



Rekli, pa porekli! Ono što dodatno buni u ovom slučaju, jeste to što je Srđan Janković posle hapšenje odlučio da promeni svoju odbranu, pa je u tužilaštvu negirao zločin, tvrdeći da Danku nije ni video, a kamoli da ju je udario kolima. - Sada i drugi osumnjičeni, Dejan Dragijević, traži da ga tužilac ponovo sasluša. To mu je odobreno, ali termin još nije određen. Šta će novo da kaže zna samo on, ali postoji mogućost da i on sada odluči da promeni iskaz, i da opovrgne svoje priznanje - kaže izvor.

