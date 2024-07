Majka Noe Milivojev otkrila jezive detalje torture kroz koju je prolazilo njeno dete pre smrti: Čupao joj je kosu, drogirao je...

Porodica Noe Milivojev tragala je za njom od 18. juna. Potraga je trajala tri nedelje, a niko nije bio svestan da se njeno telo nalazi u stanu Ognjena Dabetića, kom se sudi za ubistvo. Vest o pronalasku tela pristigla je 6. jula prošle godine. Roditelji Noe Milivojev dali su, kao oštećeni, iskaze u tužilaštvu, a njen otac već je svedočio i pred sudom.

Noina majka Borislava Milivojev je u avgustu prošle godine u tužilaštvu ispričala da Dabetića ne poznaje lično i da se nikada nije čula sa njim, ali da za njega zna iz Noine priče.

- Pričala mi je da je Ognjen tuče, dosta je trpela. Čupao ju je za kosu, drogirao ju je, davao joj lekove, izbacivao je iz stana. Nije htela da priča o tome zbog čega to radi. Iz njene priče znam da su bili u emotivnoj vezi nekih sedam meseci. Nakon što je Noa napunila 18 godina, jedno vreme je radila u Mađarskoj, ali se nije snašla. Zatim je boravila kod bake i deke u naselju Šangaj u Novom Sadu, odakle nas je posećivala, a takođe je odlazila kod Ognjena. Znam da joj je Ognjen dao novac da iznajmi garsonjeru negde u Zemunu, kod neke žene, gde je boravila od 3. do 18. maja 2023. godine - ispričala je.

Noa Milivojev se nakon toga, prema navodima iz optužnice, iselila iz spomenutog stana i živela po hostelima, a to joj je plaćao njen drug Ivan, kog Noina majka, kako je rekla, takođe ne poznaje lično, ali za njega zna iz priče.

- Pričala mi je da ju je Ognjen tukao tokom cele veze. Znam da su imali svađe, ali mi nije pričala oko čega. Poslednja tri-četiri meseca mi je pokazivala modrice po rukama, po licu. Svakodnevno smo se čule preko mesindžera. Jednom prilikom sam primetila da joj je počupana kosa na jednom mestu i za sve to mu je rekla da joj to radi Ognjen. Pitala sam zašto ne prijavi, a ona je rekla da ne želi. Možda se i plašila - dodala je.

"Pričala mi je da drži drogu u frižideru"

Majka je istakla i da bi se Noa javljala kada je odlazila kod Dabetića i vraćala se od njega, ali da se nisu čule dok je bila kod njega, kao i da je izvesno vreme pre ubistva videla snimak koji je kružio po društvenim mrežama, a na kojem se videlo kako muškarac kog zovu Kengur seksualno zlostavlja Nou. Majka je ispričala da je pitala Nou šta se dogodilo, a da je "ona odgovorila da nije bila svesna, da joj je sipano nešto u piće".

- Pričala mi je i da Ognjen drži drogu u frižideru. Kada bi odlazila kod Ognjena, uvek je plakala, bila je nervozna. Ona je 31. maja došla kod nas u selo i tu je bila do 1. juna. Radila je na njivi da zaradi. Sa društvom Danijelom i Ivanom je 2. juna otišla u neki klub u Beogradu i javila mi se, slala mi je i snimke. Kod nas je opet došla 6. juna, a sutradan je otišla za Beograd. Rekla je da je našla cimerku i da ju je Ognjen zvao. To je bio poslednji put da sam je videla - ispričala je Noina majka.

Objasnila je da su se u periodu od 7. do 17. juna često čule, da su razgovarale na video poziv. Istakla je da su komunicirale kao drugarice, da ju je Noa zvala kada kada nešto kupi, kada se ofarba. U tom periodu se, kako je ispričala, Noa ni na šta nije žalila, ali je negde 12. ili 13. videla spomenuti snimak sa Kengurom, koji su joj poslale Noine drugarice. Istakla je da je taj snimak "bio svuda po internetu".

- Čule smo se 17. juna, pokazala mi je cimerku Ana Mariju i rekao da želi da ide sa njom u Austriju kod njenih roditelja, da hoće da radi, da se opameti, da nađe posao i ima svoj dinar. To je bilo negde oko 14 sati. Međutim, uveče me je nazvala i rekla da ide kod Ogija, tako ga je ona zvala. Delovala mi je srećno. Oko 23 sata sam je pozvala i nije se javila. Nije se javljala ni u nedelju, a u ponedeljak oko pet sati ujutru me je pozvala Ana Marija i rekla da Noa nije došla kući. Bila je uznemirena i rekla da se boji da se nešto nije desilo - dodala je.

"Mislim da te poruke nisu bile njene"

Borislava i njen suprug su tada otišli u policiju u Novom Sadu da prijave nestanak i rekli da je Noa otišla kod Dabetića, ali se, kako je rekla "ništa nije dešavalo". Policija ih je obavestila da je Dabetić rekao da Noa nije kod njega, a majka je opet otišla u policiju i rekla da "oseća da je Noa tamo".

- Nakon mog ponovnog odlaska u policiju, sutradan su me zvali da mi kažu da su ga našli. Hoću da dodam i da sam 20. juna dobila SMS sa Noinog broja telefona u kojoj je pisalo: "Baterija pet procenata, javljam se sa njim", na šta sam odgovorila pitanjem gde je i nisam dobila odgovor. Još jednu poruku sam dobila 22. juna u 3.43 sai: "Za 10 dana se vraćam, idem u Beč, ljub", na šta sam pitala šta će tamo i tražila da mi se odmah javi sa bilo čijeg telefona, ali nisam dobila odgovor. Ja mislim da te poruke nisu bile njene, odnosno da ih nije napisala ona, jer ona tako ne piše - rekla je.

- Znam da je Ognjen raskinuo sa njom u februaru, ali su oni često raskidali i mirili se. Znam da su se posle tog februara čuli i viđali. Meni je Noa rekla da ima zabranu prilaska Ognjenu, to je bilo dva-tri meseca ranije, a onda su se oni, po njenoj priči, tajno viđali. Poznato mi je da ju je Ognjen prijavio policiji zato što mu je upala u stan kada nije hteo da je pusti, zbog vike i uznemiravanja stanara, ali mi je već sutradan rekla da je Ognjen rekao da će sve da povuče i da će se sve srediti - ispričala je majka.

Kako je objasnila, Noa se poveravala njoj jer nije imala kome. Govorila je o tome da joj je teško, da želi da vidi Dabetića, a da ju je on prijavio policiji. Napomenula je da Noa nikada nije htela da prijavi Dabetića ili da nije smela. Zaključila je da se Noa Dabetića plašila na odnovu toga što joj se nikada nije javljala kada je kod njega i nikada nije snimala za TikTok kada je tamo.

- Nikada mi nije rekla da ga se plaši, ali ja sam videla po njoj. Rekla mi je da ju je policija jednom kada je otišla kod Ognjena privela, da su je odveli u "Lazu Lazarević", da je tamo dobila lek i da su je pustili. Znam da je bila nervozna. Često je išla kod psihijatra jer je krenula u tu proceduru promene pola, pa je išla na razgovore. Meni je njena prijateljica Ana Marija, kada je zvala da kaže da se Noa nije vratila u stan, rekla da je ona bila silovana. Pitala sam da li su prijavile policiji, ali mi nije ništa rekla - dodala je.

"Zvala ga je Ogi"

Ispričala je da ne zna zašto je Dabetić Noi dao novac za kiriju, da ne zna šta se tu dogodilo i da joj je "to bilo čudno". Istakla je da zna da je Dabetić branio Noi da živi kod njega, ali da bi je primio u stan kada se pomire.

- U poslednjem periodu pred nestanak znam da joj je Ognjen branio da živi kod njega. Pretpostavljam da joj je zato dao novac za kiriju da bude blizu, pa da dolazi. To je moje mišljenje. Ana Marija mi je rekla da su se često viđali, da je dolazila kasno noću - zaključila je majka.

Noin otac Milivoje Milivojev ispričao je u tužilaštvu da ne poznaje Dabetića i da ne zna da li je on sa Noom bio u emotivnj vezi. Istakao je da ga Noa jeste spominjala, ali da "ne može da opredeli u kom kontekstu".

- Zvala ga je Ogi. Umela je da mi kaže, a tako je bilo i u poslednje vreme pre nego što je nestala, da ide kod Ogija, da mora da prekine razgovor kako bi je pustio da uđe. Ja ne znam koja je bila priroda njihovog odnosa, Sa njom je o tome više razgovarala supruga, a ja sam ponekad u tim razgovorima preko spikerfona učestvovao. Generalno, nije mi se otvarala na taj način. Ja inače uglavnom nisam kod kuće, radim, ako dođem uveče i zateknem neki razgovor između nje i supruge, kažem šta mislim, eventualno je nešto pitam - ispričao je.

Još jednom je ponovio da o odnosu Dabetića i Noe ne zna ništa, kao i da o tome više zna njegova supruga.

- Ne razumem prirodu tih homoseksualnih veza, to mi je čudno. Ni taj Ognjen mi se nikada nije javljao. Ja znam da je pre samog nestanka Noa par dana bila kod nas. Ne mogu da kažem kada sam je poslednji put video jer mi se od šoka sve pomešalo u glavi. Nije mi se žalila ni na šta, a verujem da je imala problem. Nije imala posao, nije imala gde da živi, niko nije hteo da je primi da radi zbog toga kakva je, bila je šikanirana. Ja sam sa suprugom učestvovao u potrazi. Kada sam poslednji put video Nou, nije na rukama i lic imala nikakve povrede. Ono što je odeća otkrivala nije ukazivalo na povrede - zaključio je otac.

Svedočio i Noin otac

Noin otac svedočio je pred sudom 6. juna. Tada je rekao da "pretpostavlja da ostaje pri ranije datom iskazu" i da se ne seća šta je pričao, zbog šoka.

Nakon što mu je sudija pročitala iskaz koji je dao u tužilaštvu, on je potvrdio da pri tom iskazu ostaje.

- Mogao bih svašta da pričam, ali to je to. Nemam šta - rekao je Milivoje kroz suze i dodao da se priključuje krivičnom gonjenu Dabetića.

Autor: Iva Besarabić