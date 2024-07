Slučaj male Danke 'tapka u mestu'? Za sada bez ključnog dokaza, tela nema nigde i svi se pitaju samo jedno

Prošla su tri i po meseca od kako je u Banjskom Polju, 26. marta, nestala dvogodišnja Danka Ilić, a istraga, kako mnogi veruju, kao da se vratila nekoliko koraka unazad.

Od prvobitnog priznanja osumnjičenog Dejana Dragijevića (50), iz Zlota, da je počinio stravičan zločin, pa do poricanja svega, prošlo je samo mnogo vremena, a ništa se nijerasvetlilo. Jer i drugi osumnjičeni za njeno ubistvo, Srđan Janković (50) iz Luke, posle dva meseca ćutanja odlučio je da iznese odbranu, gde je sve poricao, a interesantno je da je to uradio tek pošto su saslušani svi do tada predloženi svedoci i kada su stigli rezultati nekih veštačenja. Uz to, barem za javnost, i dalje nema nijednog ključnog dokaza koji bi potvrdio da je devojčica ubijena, jer telo nije nađeno.

Od prvog apela da je dete nestalo sa imanja svog dede po majci u Banjskom Polju, do prvog aktiviranja sistema "Pronađi me u Srbiji, a zatim i do pokretanja najmasovnije potrage u koju su se, pored specijalaca, policajaca, vatrogasaca i planinara uključili i meštani, do danas rezultata nema, kao ni Danke. Nisu pomogli ni helikopteri, dronovi, psitragači ni alpinisti koji su se spuštali u najdublje pećine i jame.

U međuvremenu, jedan od osumnjičenih za sakrivanje tela devojčice, Dejanov brat Dalibor Dragijević (40), preminuo je tokom policijskog zadržavanja u Policijskoj upravi u Boru. Zbog njegove smrti je u Višem javnom tužilaštvu u Nišu otvorena istraga koja bi trebalo da pokaže okolnosti pod kojima je preminuo i imenuje odgovorne za njegovu smrt. A uhapšen je jer je upravo Dejan posle hapšenja do tančina opisao kako je i gde dete udareno automobilom, kako ju je golim rukama zadavio i sa Srđanom Jankovićem bacio na deponiju na Starobanjskom putu, a zatim telo, uz pomoć brata i oca premestio na drugu lokaciju.

To je kasnije potvrdio i na saslušanju u Tužilaštvu. Nedugo zatim, pre nego što je sinu Daliboru dala 40 dana, preminula je i majka osumnjičenih, Svetlana Dragijević, koja kao privilegovani svedok nije svedočila protiv sina. Pošto su mu istekla dva meseca u pritvoru, a osumnjičen je za prikrivanje dokaza, pušten je da se brani sa slobode i Dejanov otac Radoslav (73), koji sada tvrdi da je njegovom sinu sve - namešteno.

Ovakvi, ali i drugi navodi, televizijska gostovanja i pojedine izjave nadležnih, zvaničnika policije, advokata i raznih "stručnjaka" samo su uneli dodatnu konfuziju u već zamršenu priču o sudbini deteta o kojem se ni posle tri i po meseca ne zna - ništa.

Ima li, međutim, Više javno tužilaštvo u Zaječaru, koje vodi istragu, ključni dokaz koji bi dvojicu osumnjičenih mogao da smesti iz rešetaka, ili bi oni, zbog nedostatka dokaza

mogli da budu oslobođeni, pitanja su koja trenutno najviše zanimaju javnost.

- Na do sada pristiglim analizama DNK veštačenja predmeta, koji su uzeti od osumnjičenih, automobila kojim su, kako se tvrdi, udarili malu Danku, zasad nisu otkriveni biološki tragovi devojčice, ali se neki izveštaji i veštačenja sa Biološkog fakulteta još očekuju. Pristigao je rezultat veštačenja dži-pies uređaja iz službenog vozila koje su kao radnici borskog "Vodovoda" koristili Janković i Dragijević tog 26. marta i koji je potvrdio sve ono što je i na početku istrage bilo predočeno, da su se osumnjičeni kretali vozilom pored pojate u kojoj je Danka bila sa bratom i majkom, kao i da su se zadržali na deponiji. Očekuju se i rezultati veštačenja za kretanje tog automobila u periodu od 27. do 29. marta - navodi izvor blizak istrazi.

Advokati navode da promena iskaza Dejana Dragijevića nije neočekivana, ali da je bitno i da se sazna zašto je posle priznanja i posle tri meseca pritvora taj iskaz promenio. Pojedini nagađaju i da bi istraga protiv dvojice osumnjičenih mogla da bude obustavljena, ali u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru navode da će optužnica biti podignuta u zakonskom roku.

- Ostala su dva i po meseca da se protiv osumnjičenih, koji sada negiraju zločin, podigne optužnica. Istraga se nastavlja. Po prispeću svih analiza i nakon svih saslušanja i svedočenja videćemo kako će optužnica izgledati i gledaćemo da je podignemo i pre roka. O tome da će biti oslobođeni, ne možemo govoriti unapred. Sud će, svakako, ceniti ono što ima u predmetu - kaže izvor.

Autor: Snežana Milovanov