Dačić otkrio detalje likvidacije Fatona Hajrizija: 'Ubica na policiju ispalio ukupno devet hitaca'

Istakao je da je u ovom slučaju pokazalo da samo jedan, kako je rekao, združeni udar svih linija policije može da da rezultate i naveo je da će tako biti i u budućim situacijama od ovako velike važnosti.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je danas u ataru Banje Koviljače likvidiran albanski terorista Faton Hajrizi koji je ubio jednog srpskog policajaca, a ranio drugog.

Dačić je novinarima na licu mesta, rekao da je ubica policajca Nikole Krsmanovića, na srpsku policiju kada ga je pronašla ispalio ukupno devet metaka, nakon čega je ubijen.

Njega je prijavio meštanin sela Trbušnice kada mu je tražio vodu, naveo je Dačić i dodao da je na ovom području bilo oko 400 policajca koji su za njim tragali.

"On se skrivao ovde jer je tu reka i granica, on je tražio način kako da pređe preko reke. Kada je naišla naša policija on je ispalio dva hica u policijsko vozilo, na šta mu je policija odgovorila i pogodila ga jednim hicem" rekao je on dodajući da je napadač ispalio ukupno devet hitaca na policiju odnosno ceo šaržer.

Policija ga je sustigla i likvidirala, istakao je Dačić navodeći da napadač nije nameravao da se preda.

"Reč je o surovom kriminalcu i rekli su mi da mu je ovo peto ili šesto ubistvo" rekao je on i najavio da će MUP raditi dalje na ovom slučaju i uhapsiti sve ljude koji imaju veze sa ubistvom policajca.

Istakao je da mu je žao je zbog porodice policajca koji je ubijen.

"Cela Loznica je bila u strahu. Pratili smo ga na kamerama, nalazili smo njegove tragove na ogradama. Ovde je njegov pištolj kojim je ubio policajca“, kaže Dačić.

Podsetio je da je bračni par iz Srbije uhapšen, kao i vozač, dok je najavio da će Srbija od Nemačke tražiti da izruči brata ubice.

"Priča da mu je brat ukrao dokumeta je laž. Zašto se vratio ako je bio u Nemačkoj. On mu je poslao dokumenta i on je saučesnik. Nećemo imati milosti ni prema kome“, kazao je Dačić.

Napomenuo je i da je to što je MUP objavio fotografiju ubice pomoglo da se on locira, jer ga je po toj fotografiji prepozano meštanin Trbušnice.

Ukazao je da je ovo međunarodni slučaj i navodi da bi ubica, da nije likvidiran, sigurno počinio još ubistva

Dačić je najavio da će sutra prisustvovati sahrani ubijenog policajca Nikole Krsmanovića i čestitao je svim pripadnicima policije koji su učestvovali u pronalaženju ubice.

Autor: Dalibor Stankov