Zelenašenje je đavolja rabota! Braca Zdravković za Pink: Đavo je preveliki gospodin u Srbiji on nikada ne traži čovek čovek traži đavola

Zbog novčanih pozajmica od zelenaša mnogi građani dovedeni su do prosjačkog štapa, neki od dužnika su sebi oduzeli život, jer nisu mogli da izdrže pritisak i pretnje.

Jedan od poslednjih primera je slučaj na Konjarniku koji je 'pao' sa zgrade. Sum­nja se da je po­koj­ni B. B. bio otet i mu­čen zbog du­go­va, pa je us­peo da se oslo­bo­di, ali je pri bek­stvu po­gi­nuo. Je­dan osum­nji­če­ni je uhap­šen, a za još tro­ji­com se tra­ga.

Antonela Jelić, novinarka TV Pink rekla je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je muškarac sa inicijalima B.B. 25. jula otet, zatim je mučen.

- Otmičari su ga odveli najpre na jednu vikendicu na Fruško gori, sumnja se da je ta vikendica u vlasništvu jednog od rođaka otmičara, nakon toga je doveden u stan na Konjarniku, reč je o 27. spratu to je zgrada Rudo 1- navodi Jelić.

Kako je navela on je bio vezan za radijator zatim se navodno odvezao sam i pao sa 27. sprata.

- Kako smo saznali telo muškarca je bilo bez odeće i da je policija njegovu odeću pronašla u obližnjem kontejneru. Ono što isto znamo da su osumnjičeni uklanjali dokaze, da su iznosili smeće, opuške od cigareta, makaze i plastične trake koje su koristili kada su oteli muškarca - kaže Jelić i dodaje:

- Da li su oni njega ubili u stanu pa su ga bacili ili je on pao sam ili su ga oni gurnuli to će istraga pokazati - navodi Jelić.

Braca Zdravković, privatni detektiv, kaže da mu ova priča i način na koji su ga oteli, mučili da bi vratio dug sa kamatom liči na neku priču iz 90. zelenaši sada ne rade te varijante i to je najverovatnije neki amaterizam te grupe.

- Način na koji su oni to odradili je urađen tako da dobiju maksimalne kazne, o tome će na kraju da odluči sud ako se ustanovi da su ga oni bacili ubili, oteli ... to je niz krivičnih dela tako da ne vidim zašto su išli u tu priču kad zelenaši rade na sasvim drugi način odnosno 'uvijeno' sve u rukavicama - navodi Zdravković.

On je rekao da svako ko uđe u neki dogovor sa zelenašima rizikuje da završi kao i ovaj gospodin i svi koji uđu u priču sa zelenašima obično ostaju bez svega.

Govoreći o otme kako se današnji zelenaši osiguravaju da će im pozajmljeni novac biti vraćen Nebojša Perović, advokat, kaže da to sve zavisi od svote koja se pozajmljuje

- Ako je svota do nekih par hiljada evra onda se tu daje neki zalog u dvostrukoj vrednosti u smilsu putničkog motornog vozila pa se sačini ugovor o kupoprodaji i daje se i ključ koji zadrže sve do trenutka kada se vrati novac. Kada se pozajmljuju veće svote od više desetina hiljada evra onda se tu kao zalog daju vredne nepokretnosti, onda se tim ugovorom zaključi kupoprodaja fiktivno jer mora taj novac de pređe preko računa, onda se i fiktivno prebaci cena preko računa. Kad se vrati novac raskida se ugovor o kupoprodaji uvek ostaje jedan deo da se ne isplati do kraj da bi se izbeglo plaćanje poreza - objašnjava Perović, dodajući da svaki ugovor za koji se utvrdi da je cilj davanje novca ništav i da je zelenašenje protivzakonito.

Kako je rekao većina krivičnih dela iznude vezani su sa zelenaštvom.

Gordana Božilović, advokat, govoreći o konkretnom slučaju na Konjarniku rekla je da mora da se utvrdi pre svega koje je krivično delo u pitanju.

- Videli smo da je više javno tužilaštvo pokrenulo krivični postupak protiv ovih lica za protivpravno lišenje slobode. Međutim, po mom ličnom mišljenju tu imamo i elemente i vrlo ozbiljnijih krivičnih dela, kao što su krivično delo otmica ili eventualno iznuda ili prinuda, najteže krivično delo od njih je otmica - rekla je Božilović.

Kako je rekla ovo je jedno okrutno krivično delo i da je način postupanja jeziv, ako je došlo do toga da su ga oni gurnuli onda možemo da govorimo i o krivičnom delu teškog ubistva.

Autor: Dalibor Stankov