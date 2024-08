'Dejan je bio psihički BOLESNIK, celo selo se SPASILO od njega' Meštani sela kod Žitorađa se okupili ispred suda i pružili PODRŠKU UBICI!

Vladan Selimović je saslušan i određen mu je pritvor.

Dejan Ilić (49) koji je ubijen pre dva dana u centru sela Glašince kod Žitorađe danas će biti sahranjen, a za to vreme, osumnjičen za njegovo ubistvo Vladan Selimović (49), saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju.

Određen mu je pritvor 30 dana.

Na sahranu se spremilo da ide nekoliko ljudi, uglavnom sestre ubijenog, dok se ispred tužilaštva skupilo celo selo da da podršku osumnjičenom, jer je, kako navode, godinama je sve terorisao, išao po selu sa nožem, napadao čak i decu, a pre mesec dana je srpom isekao Vladanovu majku, o čemu svedoči ova potresna fotografija.

"Dejan je bio psihički bolesnik, išao je kroz selo sa nožem, sve je napadao, ja mu idem na sahranu, on mi je rod, ide, reda radi... Biće samo njegove sestre, niko ne ide. jeste istina da je terorisao sve. Eto, celo selo je stalo na stranu Vladana koji ga je ubio. Eno ih svi meštani su se skupili ispred tužilaštva da mu daju podršku. Pišu peticiju da mu kazna bude manja, platiće mu advokate. Svi kažu da je spasio celo selo od njega. Eto, bio mi je rod, ali ne mogu da kažem da nije sve maltretirao", kaže rođaka ubijenog.

Podsetimo, Vlada Selimović (49), poznatiji po nadimku Nedeljko, uhapšen je pre dva dana oko 18 časova zbog sumnje da je ubio Dejana Ilića (49) u selu Glašince kod Žitorađe.

"Dejan je terorisao celo selo, priča se da je imao spisak ljudi za odstrel, ali ko će ga znati jel to tačno. Pre nekoliko godina je nožem ubo komšiju, prvo ga izudarao. Baš je bio problematičan, mislim, on je bio psihički bolestan i tu niko ništa nije mogao. Pre mesec i nešto se potukao ispred prodavnice sa Vladom, pa je par dana kasnije sreo njegovu majku. Ona je mala, sićušna... Dejan je imao srp kod sebe i napao je, osekao staricu, spasile su je komšije, pa je otišao u zatvor. E, čim je izašao, on je došao tu ispred radnje gde piju non-stop. Odmah se zakačio sa Vladom. Urlali su jedan na drugog, kao životinje su se čuli, svi su se zavtorili u kuće i eto, on ga je zaklao na kraju. Kada se sve završilo, videli smo Dejana zaklanog kako leži na betonu", kaže rođak ubijenog i dodaje: "Iskreno da vam kažem spasio nas je ludaka. Mučio nas je godinama."

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su N. S. (49) iz okoline Žitorađe, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on juče, u popodnevnim satima, u okolini Žitorađe više puta nožem ubo četrdesetdevetogodišnjeg muškarca, koji je nakon toga preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju.

Autor: Iva Besarabić