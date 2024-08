UŽAS U PANČEVU! DRUG UMOTAO DEČAKU (13) GLAVU U FOLIJU I SNIMAO ZA TIKTOK! Majka uznemirena: Zamalo dete da mi umre...

Nepoznata žena je pozvala telefonom i rekla da joj sin ne diše...

"Moj sin je umalo nastradao zbog "dečije igre" i snimanja nekakvog izazova za Tiktok, a da nije bilo slučajne prolaznice koja je primetila da dete ne diše, ne smem ni da izgovorim šta bi bilo."

Ovim rečima započela je priču majka dečaka (13) iz Pančeva koji je, kako tvrdi, povrede zadobio 4. avgusta tokom nimalo bezazlene igre koju su dečaci snimali za popularnu društvenu mrežu. Naša sagovornica kaže da je njeno dete, kome je drug (15) umotao celo telo, ali i glavu u foliju, izgubilo svest i palo na beton, zbog čega je završilo i u bolnici.

Moli ga da ne radi to

Uznemirena majka (ime i prezime poznato redakciji) za Kurir objašnjava da su se njeni sinovi, inače bliznaci, družili sa drugom decom napolju, nedaleko od njihovog stana.

- Ne znam kako im je to palo na pamet, ali uzeli su streč foliju i, kako sam čula od drugog sina, obmotavali noge time. To je trebalo da bude nekakva šala za društvene mreže. Tako je i bilo sve dok jedan od mojih sinova i taj stariji dečak od 15 godina nisu ostali sami, jer se drugi sin vratio kući. Kada su ostali sami, stariji dečak je obmotao celo telo mog sina folijom, uključujući i glavu - priča naša sagovornica i dodaje da je pomenuti sinovljev drug došao na ideju da dečaka obmota celog folijom, očigledno ne razmišljajući da to može izazvati velike probleme.

- Tek posle sam saznala da ga je sin molio da ne radi to, ali je bio nemoćan da se sam izvuče iz streč folije. Na svu sreću, u tom trenutku drugi sin se vratio do tog mesta gde ih je ostavio, a tada je naišla i prolaznica, zahvaljujući kojoj je moj sin sada živ. Kada me je pozvala telefonom i rekla da je videla mog sina bez svesti, da on ne diše, svašta mi je prošlo kroz glavu i iste sekunde sam istrčala s posla - ispričala nam je vidno potresena majka.

Kako je potom rekla, zbog prizor koji je zatekla je zanemela. Dečak je ležao nepomičan na betonu, dok je ona pokušavala da ga oslobodi i povrati u život.

- Pored njegove glave bilo je i krvi. Preplašila sam se, u prvi mah nisam znala šta najpre da uradim... U panici i strahu, ja sam tražila samo da čujem otkucaje srca - prepričava ona i dodaje da kad je ona došla, maloletnik koji je umotao njenog sina i snimao ga nije bio tu.

Nadležni ispituju slučaj Trinaestogodišnjak je potom kolima Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Pančevu. Čuvši šta mu se dogodilo, lekari su obavestili policiju, pa je obavljen razgovor sa majkom i dečacima. Kako nezvanično saznajemo, dečaci su ispričali da je to bila njihova zajednička igra. - Rekli su da je sve bilo dobrovoljno i da im je ideja bila da naprave snimak za mreže. Policija ispituje slučaj, a izveštaj će biti prosleđen nadležnom tužilaštvu - kaže izvor Kurira. Iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu potvrđeno nam je da su obavešteni o ovom događaji, kao i da preduzimaju neophodne radnje. - Dežurni javni tužilac je naložio Policijskoj upravi u Pančevu da uzme izjave od učesnika događaja i preduzme druge radnje radi utvrđivanja okolnosti događaja, nakon čega je naloženo da se tužilaštvu dostavi izveštaj o postupanju, po čijem dostavljanju će biti preduzete radnje na koje je ovo tužilaštvo ovlašćeno - rečeno je iz tužilaštva za Kurir.

Autor: Aleksandra Aras